美国私人月子中心工作人员持刀砍伤3名未满月婴儿

据《纽约时报》报道，当地时间21日凌晨3点左右，美国纽约市皇后区一家没有营业执照的私人月子中心发生一起持刀伤人事件。在该中心工作的52岁王姓女子，在用刀刺伤3名未满月婴儿和2名成年人后，试图割腕自杀。
目前6人均被警方送医，尚不清楚该王姓女子（Yu Fen Wang）的犯案动机。
报道中指出，警方怀疑该月子中心被用于所谓的“生育旅游”，即为那些想获得美国国籍而前往美国生孩子的妇女提供住所。CNN报道还援引一名执法人士的话称，该中心主要提供给中国妇女使用。
《纽约每日新闻》报道称，21日凌晨3点45分，王姓女子用刀刺伤了该月子中心里的3名婴儿，包括2名女婴和1名男婴，其年龄从3天到一个月不等。
此外，她还刺伤了在该中心的两名成人。警方表示，一名是受伤婴儿的父亲，另一名则同样是在该月子中心工作的女子，他们的伤势并未危急生命。
目前受害的三名婴儿已被送往医院救治。报道指出，其中年龄最小的女婴腹部被刺穿，情况同受害男婴一样危急。而另一名女婴的下巴、右腿和耳朵被砍伤。
警方赶到事发地点后发现，这名52岁的王姓女子割伤了自己的手腕并昏迷不醒。在医护人员用止血带为其救治后，她渐渐恢复知觉，被送医治疗。目前警方已对其进行拘留。
警方表示，他们在事发现场发现了11张婴儿床，认为在袭击事件发生时，还有9名婴儿在场。另外警方还在现场找到了两把刀，一把菜刀和一把切肉刀。
CNN报道援引一名执法部门消息人士的话称，该中心主要提供给中国妇女使用。住在该月子中心附近的邻居表示，这些婴儿的父母大多是中国人，不过也能看到韩国人和非洲人。
《纽约时报》报道称，该机构最初被认为是月子中心。但根据纽约州儿童及家庭服务办公室（OCFS）的说法，该机构没有营业执照，并不是一个接受监管的婴儿看护所。
纽约州儿童及家庭服务办公室。发言人马哈菲解释，美国国家规定的儿童看护所禁止照顾小于6周的婴儿，除非他们事先取得OCFS的批准。
附近的一些邻居表示，他们看到一些怀孕的中国妇女经常光顾这家月子中心，为此他们曾怀疑这是为那些想让孩子成为美国公民的中国游客开设的分娩住处。
目前警方正在调查王姓女子的犯案动机，及该月子中心是否违法。
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