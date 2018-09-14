德国拟设国家基金阻外企收购高科技企业

德媒称，在柏林政府办公区流传的还只是一个模糊想法：如果越来越多外国投资者收购德国高科技企业股权，德国政府是不是可以干脆抢先出手呢？阻止外国投资者，然后由一个国家基金收购相应的股权，使本国企业的技术诀窍留在德国人手中。
据德国《法兰克福汇报》9月12日报道，鉴于主要来自中国投资者的巨大收购热情，但也包括来自阿拉伯地区的采购者，德国联邦经济部的高级别官员认为这个主意至少值得考虑。近几周来，他们已在与各大经济联合会的讨论中提及该想法。
报道称，中国对关键领域有针对性的收购令德国政府不满。安永会计师事务所的数据显示，2017年中国投资者的在德投资达到历史新高，约为122亿欧元。最近，德国政府以安全利益为由，叫停了中国人的两项收购计划：收购威斯特法伦金属旋压机制造商莱费尔德公司和购买电网运营商50赫兹公司20%股权。现在，内阁正在讨论应从何时开始对收购行为进行审核。
报道称，在这一背景下，上述基金解决方案也获得讨论。毕竟存在这一问题：政府否决收购案后，由谁替代外国投资者收购相关企业股权，或是在何种程度上对企业所有者失去出售收益予以补偿。德国机械设备制造业联合会对外贸易部负责人乌尔里希·阿克曼警告说：“如果政府否决收购案，企业的价值会大幅降低。”该联合会的成员企业尤其受到中国投资者青睐，因此对国家基金方案持批评态度。
报道还指出，即便尚未确定这样一个基金实际需要的具体注资规模，工业界也已对这一设想充满疑虑。德国工商总会对外贸易部负责人福尔克尔·特赖尔接受采访时说：“从长期看，这种基金存在被用于国家指导性投资的危险。我们将因此背离我们的经济模式。”经济界主要看到的是中国企业在德投资以及德国企业在华投资的机遇。
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