日本谨慎回应俄缔结和约提议：先解决北方四岛问题

外媒称，俄罗斯总统普京12日在东方经济论坛全会上向日本首相安倍晋三提议年内缔结日俄和平条约，暗示应搁置有关北方四岛（俄称南千岛群岛）的领土争端。日本政府坚持领土归属问题是缔结条约前提的立场，不准备接受普京的方案。
据日本共同社9月13日报道，安倍13日在符拉迪沃斯托克与企业界人士座谈，就解决北方四岛问题及与俄罗斯缔结和平条约强调，“两国国民的理解有所加深”。
报道认为，此番言论反映出，安倍与12日提议“在不设任何前提条件的情况下于年内缔结和平条约”的俄罗斯总统普京之间，存在认识分歧。
安倍的发言暗示了缔结日俄和平条约需要花费时间走完一定流程的立场。
安倍表示，为缔结和平条约，“希望通过双方抱有的‘日俄若协作将产生巨大成果、使生活富裕起来’的共识，促成巨大进展”。考虑到北方四岛问题，他强调：“决心打破相互的猜忌心理，向前迈进一步。”
日本内阁官房长官菅义伟在记者会上就普京发言的意图分析称：“这是希望促使日俄关系发展的强烈意愿的体现。”他表示，没有必要因该发言而与俄方磋商。
另据日本《读卖新闻》9月13日报道，普京12日在东方经济论坛全会上向安倍提议年内缔结日俄和平条约，暗示应搁置有关北方四岛的领土争端。日本政府坚持领土归属问题是缔结条约前提的立场，不准备接受普京的方案。
报道称，在会议的问答环节，当主持人问及“一旦北方四岛的归属发生变化，是不是美军也会驻扎”这一问题时，普京回答说：“我刚刚有了一个想法。让我们在今年年底前签署和平条约，不附加任何前提条件。”
普京说：“希望缔结和平条约后，（日俄两国）能作为朋友就领土问题继续进行探讨。”
对于普京的发言，安倍首相并未当场表态。
报道称，日本政府主张将解决北方四岛的归属问题作为缔结和平条约的前提，可以认为，普京此次提议的目的在于动摇日本政府的立场。
日本内阁官房长官菅义伟12日在记者会上强调，日本政府的方针没有变化。他说：“对于普京提议的意图，我不发表评论。日本政府希望在解决北方四岛归属问题的基础上签署和平条约，我们将在这一基本方针的指引下，继续耐心推进谈判。”
此外据俄罗斯《独立报》9月13日报道，俄科学院远东研究所日本研究中心主任瓦列里·基斯塔诺夫对《独立报》表示：“普京的建议可以说是轰动性的。目前，还没有人对和平条约的签署提出过如此紧迫的时限。至于这个建议是否现实，可以再进行讨论。”
他解释说：“要知道，普京的建议是无条件缔约。这是真正的问题所在。因为日本认为，和平条约只能在领土问题解决后签署。这意味着日本应先收回它称之为北方四岛的南千岛群岛。”
基斯塔诺夫相信：“在我看来，设定某个时限是毫无意义的。鲍里斯·叶利钦在任时也制定过在2000年前签署和平条约的任务。本质在于，日本需要的不是和平条约，而是岛屿。”
报道称，更何况，俄罗斯与美国的关系非常紧张，而日本是美国的盟友。日本人面临这样一个问题：如果得到两个岛，能否保证那里不出现美军？他们无法作出保证。而且，日本将部署陆上“宙斯盾”反导系统，它是美国针对俄罗斯的全球反导防御的一部分。
又据日本共同社9月13日报道，俄总统普京提出的“在不设任何前提条件的情况下于年内缔结和平条约”的方案，与过去俄政府提出但被日本政府拒绝的“和平友好条约”内容相近。
报道称，俄在叶利钦总统执政的1998年曾提议签署“写明解决领土问题义务的‘和平友好条约’”。日本政府内部也在2000年前后展开讨论，议题包括缔结写明解决领土问题努力目标的“中间条约”以及制订展示解决领土问题之路的“行动计划”等。不过，日俄双方在领土问题上均坚持原则性主张，未能找到妥协点。
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