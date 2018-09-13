台“慰安妇”铜像被踢事件发酵 台媒：台当局“把脸丢光”

台媒称，日本“慰安妇之真相国民运动组织”干事藤井实彦对“慰安妇”铜像的踢脚动作，引发轩然大波。台当局立法机构国民党团9月11日举行记者会，呼吁蔡英文和民进党当局站出来面对此事，“台当局驻日代表”谢长廷应向日本政府提出严正抗议，“日本台湾交流协会代表”沼田干夫公开道歉，台当局政务管理机构立刻将藤井实彦列为不受欢迎人物。
国民党吁当局出面应对
据台湾联合新闻网9月12日报道，台湾地区前领导人马英九办公室9月11日表示，“慰安妇之真相国民运动组织”相关人士对“慰安妇”铜像不礼貌的举动，已严重伤害台湾民众的情感，台当局应拿出该有的态度，捍卫“慰安妇”的尊严，要求日方对“慰安妇”铜像被踢一事有个交代。
马英九办公室指出，“慰安妇”事件是沉痛的历史伤痛，设立“慰安妇”铜像的目的并非制造冲突对立，而是提醒日本政府诚实面对自己的历史责任，诚恳反省检讨。
国民党团提出三项要求，包括要求台当局政务主管机构将藤井实彦与该团体列入不受欢迎人物，拒绝其再进入台湾地区，沼田干夫公开为此事向台湾民众道歉，而谢长廷应正式向日本首相安倍晋三提出严正抗议。
国民党籍民意代表王育敏表示，将推动相关规章为“慰安妇”平反，对“慰安妇”、“慰安妇”家属或“慰安妇”铜像有歧视性，或足以使其名誉受损的言论、行为者，可处一年以下有期徒刑、拘役，或并处以新台币1万元（1元新台币约合0.22元人民币——本网注）以下罚金。
谢长廷反对将事件升级
据台湾《中国时报》9月12日报道，“台当局驻日代表”谢长廷9月11日针对日本人脚踢“慰安妇”铜像的事情表示：“我的立场是一向主张和解共生、和平，反对暴力或反对任何暴力暗示的行为，所以有脚踢行为的话，我要严正谴责。”谢长廷认为藤井的行为是破坏所谓“台湾与日本友好”的行为，故也对此表示抗议。
谢长廷说：“有关‘慰安妇’问题，我知道大家会问我的态度，第一，我就职以来对‘慰安妇’的事情，要求日本协商、赔偿、道歉。我们对日本抗议要求总共有6次，跟以前是一样的，台当局外事机构的立场也是一贯的，始终没有变，我们也是执行这个立场。
“第二，我的立场是反对任何升高对立，破坏‘双方友好’的任何行为，这个行为我认为是破坏‘双方友好’的行为，所以我也表示抗议。我认为这个行为不代表日本人，因为在网络上很多日本人也谴责他，认为他破坏‘双方友好’，说他不是代表日本人，也不代表日本政府。”
至于是否向日本政府抗议，谢长廷表示：“如果有任何证据认为是政府（指使）的，当然要抗议，但若是民间行为，我们不会抗议，如果台当局外事机构指示那是另外。我个人认为，不该把这类事提升到政府层次，民间有各种个人行为，台湾也有人对日本人暴力，不能说是代表台湾民众。”
民进党当局“把脸丢光”
据台湾联合新闻网9月12日报道，日本右翼团体代表藤井实彦脚踹台南“慰安妇”铜像事件，也引发大陆关切。中国大陆外交部发言人耿爽9月11日在例行记者会上，提醒个别日本右翼分子，中国有句话“辱人者必自辱”，“希望他能够自省、自重”。
评论指称，台南“慰安妇”铜像设立后，台当局迅速撇清关系，称那是民间搞的，谢长廷还就此抨击国民党，指这一做法“破坏友谊”。
评论指日本右翼组织代表嚣张地来台湾“辩论”，而且敢公然用脚踢“慰安妇”铜像，就是欺负民进党当局。日右翼代表绝对不敢来中国大陆和韩国踢“慰安妇”铜像，也不敢在美国这样做，因为一定会面临极其严重的后果。
另据台湾联合新闻网9月12日报道，在二次大战中受日本侵略或与日交战的国家，目前至少设置了近百座“慰安妇”像，但为何唯独台湾地区设立铜像遭到反对？台湾地区前民意代表孙大千指出，这一切都在于台当局的态度。
孙大千说，是谁为了争取日本的支持而一再对日本忍让讨好？是谁一再对日本逢迎巴结？是谁让“藤井实彦们”如此侵门踏户？“把台湾的脸都丢光的人，不就是你们吗？蔡英文。”
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