硅谷超级富豪计划“末日”逃往新西兰 准备细节极其周密令人震惊

彭博新闻社网站9月5日刊登题为《硅谷超级富豪有末日逃生计划》的文章，以下是文章摘要：
多年来硅谷晚宴上的末日论调已经变成行动。最近几个月，两个150吨重的逃生地堡从得克萨斯州的一个仓库通过陆路和海路运抵新西兰。它们要在那里被埋入111英尺（约合33米）深的地下。
莱辛地堡公司总经理加里·林奇说，过去两年，有7名硅谷企业家从这家公司购买了逃生地堡并将其埋设在新西兰。他说，一看到世界末日的迹象——核战争、致命病菌、以1%人口为目标的法国革命式暴动——那些加利福尼亚人就计划跳上私人飞机，躲进地堡。
林奇在位于得克萨斯州达拉斯东南部默奇森的办公室接受采访时说：“新西兰不与任何国家为敌。它不会是核打击目标，不会是战争目标。这是一个人们寻求避难的地方。”
地理位置绝佳
这个偏远的岛国位于南半球，距离澳大利亚海岸2500英里（1英里约合1.6千米），有480万人口以及数量是人口6倍的绵羊。它以自然美景、便捷的网络、骑自行车上班的低调政客以及房租只有旧金山湾区一半而闻名。这使它成为一个越来越受欢迎的目的地，不仅对那些担心即将发生地狱般景象的人来说是如此，对那些寻找孵化器来培育初创公司的科技企业家来说也是如此。
美国生物医学工程师雷吉·利德基说：“新西兰已经成为硅谷人向往的地方之一，主要是因为它一点也不像硅谷。”利德基因获得埃德蒙·希拉里爵士奖学金而在去年10月移居新西兰。该奖学金计划是为吸引技术创新者而设立的。
37岁的利德基说，加利福尼亚人问他，搬家到新西兰是否是末日应急计划的一部分，因为“这个国家因此而著称”。
这种不太好的名声让一度被视为经济不利因素的新西兰地理位置成为其最大资产之一。新西兰允许移民主要通过投资移民签证花钱买居留权，而美国富人通常通过购买富丽堂皇的地产的方式，把大把的钱投到了新西兰。
亿万富翁、对冲基金老板朱利安·罗伯逊在新西兰南岛豪华度假胜地昆士敦，拥有一座可以俯瞰瓦卡蒂普湖的度假屋。富达国民金融公司董事会主席比尔·福利在惠灵顿以北的怀拉拉帕地区拥有一座宅邸。电影《泰坦尼克号》导演詹姆斯·卡梅伦在波努伊湖附近买下了一座豪宅。
新西兰的“高额投资类别”签证计划要求三年内至少投资1000万新西兰元。唐纳德·特朗普当选美国总统后，这项投资移民签证计划在2017财年吸引了17名美国申请人。而此前，这项计划平均每年有6名申请者。
贝宝公司创始人之一、亿万富翁彼得·蒂尔在新西兰仅仅待了12天就获得了公民身份，从而引发轩然大波。有人指责说，新西兰护照明码标价。现年50岁的蒂尔在位于湖滨小镇瓦纳卡拥有一处价值1380万美元、占地477英亩（约合1.93平方千米）的住宅，可观赏雪山美景。他还在昆士敦购买了另一处房产，其中配备一个安全室。
富豪准备“B计划”
新西兰前总理约翰·基在接受电话采访时说：“如果你是那种说‘大决战来袭时我有另一套方案’的人，那么你会选择最远的地方和最安全的环境——如果你在谷歌网站上搜索的话，那就是新西兰。”
他说：“新西兰被称为抵达南极之前地球上最后一个公交车站。很多人对我说，如果这个世界瞬间完蛋，他们希望在新西兰拥有一处房产。”
基说，新西兰人会发现这种想法既疯狂又有趣，但对地球上最富有的一些人来说，这么做是有道理的。
他说：“在我们生活的世界里，有些人拥有特别多的财富。到某个时候，如果你有这么多钱，把其中很小一部分分配给‘B计划’，这并不像听起来那么疯狂。”
据最近硅谷3场晚宴的出席者说，宾客们谈到如果遇到麻烦，就撤往新西兰。这些出席者不愿透露姓名，因为晚宴是私人活动。
在其中一场晚宴上，据说有一位著名的风险资本家把自己的逃生计划告诉了同桌。他告诉宾客们，在他位于旧金山的家中的车库里，有一袋手枪挂在一辆摩托车的车把上。这辆摩托车让他可以在前往私人飞机的途中穿梭于车流，而手枪是用来防御可能阻挡他逃跑之路的僵尸的侵犯。
他打算飞往内华达州的一个着陆跑道。那里的一个机库里停放着一架喷气飞机，这架飞机的唯一目的是把他和4位与他共同拥有飞机的亿万富翁送到安全的地方。他们的目的地是新西兰——毛利人称之为“长白云之乡”。
据《纽约人》周刊2016年报道，硅谷创业孵化器YC公司总裁萨姆·奥尔特曼计划，一旦发生流行病大爆发，他将同蒂尔一起逃到新西兰。现在他说自己只是在开玩笑。
现年33岁的奥尔特曼在接受电话采访时说：“世界现在是如此紧密相连，如果发生任何事情，不幸的是我们都会陷入非常糟糕的境地。我认为你不可能逃走，试图躲在地球的某个角落。”
末日幻想深深植根于美国文化。
想想冷战的高潮时期，小学生们练习卧倒并隐蔽的防护姿态。世界末日宗教崇拜——从上世纪70年代吉姆·琼斯的人民圣殿教，到上世纪90年代的天堂之门和大卫教派——似乎从来都没有好下场。就在6年前，许多美国人还认为世界正在因为一个玛雅预言而走向终结。
硅谷的不同之处在于，那些对世界末日感到担忧的人有办法把周详的计划付诸实施。
埋藏秘密地堡
大型地堡建造商维沃斯工程公司的创始人罗伯特·维奇诺说，去年在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛年会上，硅谷精英们讨论了逃往新西兰的详细计划。他说，他们预见“会发生一场革命或变革，社会将对百分之一的人穷追猛打”。换句话说，百分之一的人就是他们自己。
维奇诺说，新西兰不是最好的解决办法，因为如果小行星撞击发生在太平洋，所引发的海啸可能淹没新西兰的最高点。
但维奇诺是一个商人。根据需求，他要在新西兰南岛的北端建造一个可以容纳大约300人的地堡。价格是每人3.5万美元。相比林奇的莱辛地堡公司运到新西兰的最贵的地堡——售价800万美元，这个价格非常划算。
林奇说，今年早些时候发运的两个1000平方英尺（约合93平方米）的地堡被分割成若干部分，装到19辆拖车上，从得克萨斯州开始长途运输。
其中一个地堡从惠灵顿跨越库克海峡，在皮克顿登陆，然后被运往西岸一个寂静的小镇。另一个抵达奥克兰的怀特马塔港，落脚在北部地区某个泥土覆盖的地方。北部地区崎岖不平，到处是荒野的海滩。
林奇说，挖开土地、埋设普通尺寸的地堡大约需要两周时间。这些都要秘密进行，不让当地居民知道。一旦完成安装，路人将无从得知地堡就在那里。
他说：“没有留下一点痕迹，连一扇门都没有。”
所以，如果看到一位美国亿万富翁游荡在放羊的草地上，在GPS定位器上查询，然后对着土地踢几脚，这只能说明一点：那肯定是新西兰。
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