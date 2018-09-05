朝猛批美阻碍朝韩改善关系 吁韩国致力于实施《板门店宣言》

外媒称，朝鲜国有报纸9月4日猛烈抨击美国阻碍朝韩在改善关系方面所取得的进展，尽管朝鲜半岛充满和平的氛围却继续对其实施制裁。
据韩联社9月4日报道，朝鲜劳动党的官方报纸《劳动新闻》还呼吁韩国在实施两国在今年的峰会上达成的协议时不要受美国的影响。
“朝韩关系破坏了美国的利益吗？朝韩关系离间了韩国与美国的联盟关系吗？”该报在一篇评论文章中质问道。
“如果复杂的朝韩关系不断改善，对美国来说绝不是坏事……试图封锁朝韩间来之不易的小路终将为美国的行动带来更多麻烦。”它还说。
报道称，发表这一主要针对美国的批评之后的第二天，韩国总统特使将访问平壤，这是安排韩国总统文在寅与朝鲜最高领导人金正恩之间首脑会晤行动的一部分。
报道表示，此次朝韩峰会将是两位领导人之间的第三次会晤，预计会讨论之前峰会所达成协议的后续措施。
在4月峰会后签署的《板门店宣言》中，两国一致同意致力于完成朝鲜半岛的无核化，停止敌对行动，促进跨境交流。
报道称，不过，最近在无核化问题上几无进展，美国和朝鲜没有在后者何时以及在何种程度上放弃核武器计划等问题上达成共识。上月底，美国总统特朗普取消了其国务卿迈克·蓬佩奥拟议中的访朝行程，理由是核对话缺乏进展。
报道认为，美朝核对话的停滞不前显然延缓了韩国深化与朝鲜关系的行动。
报道称，以美国为首的联合国军司令部最近以程序上的问题为由，没有批准韩国人对朝鲜铁路进行调查。该项目旨在遵守协议，将双方的铁路系统连接起来。双方4月一致同意在朝鲜边境城市开城设立一个联合联络办公室，此事也一直悬而未决。
首尔政府声称，其正在与朝鲜方面进行磋商，以确定设立的时间，但批评人士猜测，此事的拖延或许与华盛顿对朝韩关系推进的步伐比核对话快有所不满有关。
朝鲜的对外宣传网站“我们民族之间”呼吁韩国致力于实施《板门店宣言》，称在改善朝韩关系上它不应该受外部力量的影响。
另据韩联社9月4日报道，韩国青瓦台相关人士4日表示，由青瓦台国家安保室室长郑义溶任首席总统特使的五人访朝特使团将于5日8时前从首尔启程前往朝鲜平壤。特使团此行能否打开朝美无核化谈判的僵局成为各方关注的焦点。
据悉，特使团此访的首要目的是敲定本月“文金会”的具体日期。韩朝曾在上月举行的高级别会谈中商定9月在平壤举行韩朝首脑会谈，但首脑会谈准备工作至今仍无具体进展。
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