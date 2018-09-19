澳洲草莓藏针引发恐慌 农民被迫销毁数千吨草莓

从9月9日起，澳大利亚六个州先后出现至少13起“草莓藏针”的恶性事件，一名男子在吃了藏针的草莓后被送往医院。目前澳大利亚至少有六种草莓品牌涉及该事件，市场上这些品牌的草莓已被要求召回。随着澳大利亚人拒绝购买这种原本受欢迎的水果，农民们被迫销毁数千吨草莓。
综合英国广播公司（BBC）、《澳大利亚人报》报道，草莓的价格正在大幅下跌，多个州甚至低于生产成本。种植草莓的农民正在倾倒数千吨水果，将成熟的草莓埋入地里。此外，农民们还不得不解雇了工人，销毁了果树。
草莓事件的发生时间正值销售旺季，草莓行业每年的价值可达1.3亿澳元。事件最早发生的昆士兰州政府宣布，将给农民补贴1亿澳元。昆士兰州草莓种植者协会副主席阿德里安⋅舒尔茨说，上周发生第一起“商业恐怖主义”的单一行为，已经使价值上亿的产业“陷入困境”。“我为所有人感到气愤，包括农民、包装人员，卡车司机等，他们突然失去了工作。这次事件的影响是深远的。”
尽管只有六个草莓品牌的草莓被召回，但这次事件已经摧毁了澳大利亚4亿澳元的草莓产业，620个种植者中难以幸免。新西兰的一家食品商已经停止从澳大利亚进口草莓。大型超市已经对上架草莓进行清理，购物者则放弃购买草莓。草莓销量大跌，每盒价格甚至跌至50分。
18日晚些时候，澳大利亚政府要求所有出口草莓在农场或在运输前须通过金属探测器进行筛选，并宣布拨款100万澳元用于协助草莓产业应对不断升级的危机。
澳大利亚总理斯科特⋅莫里森已经紧急宣布对此事进行调查，并严惩罪犯。他表示，污染草莓的人是愚蠢的，不仅让农民的生计陷入危险，还让国人处于惊恐中。任何污染草莓的人都将面临最低10年的刑期。西澳大利亚州和昆士兰州均宣布提供10万澳元的奖励，征求嫌犯的信息。
“草莓藏针”事件最早在昆士兰州被发现。9月9日，有网友在脸书发布状态称，当天他的朋友误吞莓果迷牌草莓中藏着的半根针，事后腹部剧痛送医。经检查，他们还在同一盒草莓中发现另一颗草莓也被插针。
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