这么多澳大利亚政客围攻9岁小女孩 因为什么事？

一个 9 岁小女孩被政客围殴了，原因是唱国歌时没有起立。而她不起立的原因是 ……

哈珀 • 尼尔森，澳大利亚昆士兰州一名 9 岁小学生。惹上争议了。





她却一直坐着。

当地 “9 新闻台 ” 采访她时，她的回复振振有词。

给出的理由是，澳大利亚国歌《前进，美丽的澳大利亚》歌词对土著人不尊重。

这是什么逻辑呢？

小尼尔森说，澳大利亚国歌歌词第一句就是 “ 欢笑吧，澳大利亚人，我们自由又年轻 ” ，这里面指的是所有澳大利亚人，也包括土著。但歌名《前进，美丽的澳大利亚》的含义实际上指的是 “ 前进吧，白人殖民者 ” 。





她还认为，唱出 “ 我们年轻 ” 是对澳大利亚土著居民的 “ 完全忽视 ” ， “ 他们比我们先来到这里 5 万年 ” 。

这孩子的逻辑你认同么？

一些澳大利亚 “ 爱国 ” 政客显然不认同。按照 CNN 的表述，他们开始了对小尼尔森的 “ 攻击 ” 。





第一个开炮的是澳大利亚右翼议员波琳 • 汉森。她指责澳大利亚的学校给孩子 “ 洗了脑 ” ，同时要求学校把小尼尔森 “ 踢出去 ” 。

汉森在推特上说， “ 我们现在有一个被洗了脑的小孩儿，我可以告诉你，我真想从背后给她一脚 ” ， “ 这孩子完全走在一套错误的道路上，我要批评她的父母，居然鼓励孩子这样 ” 。

对于学校的责任，汉森说， “ 我们的学校最好教会学生如何尊重我们的国歌，尊重我们这个国家的荣耀 ” 。





在她的推特下面，有网友觉得议员做的对，也有人对她 “ 居然攻击一个 9 岁小女孩 ” 表示惊讶。

但汉森不是一个人。

澳大利亚前总理阿伯特在接受当地广播电台采访时，也发话了。他建议尼尔森 “ 最好遵守规矩 ” 。

“ 唱国歌时起立，是良好教养的表现 ” ，阿伯特说。

CNN 说，值得注意的是，阿伯特刚刚被现任总理莫里森任命为土著事务特别代表。

昆士兰州自由国家党议员贾罗德 • 布雷杰就没有阿伯特那么含蓄了。这位昆士兰州影子教育部长说，小尼尔森是个 “ 乳臭未干的小孩 ” 。

“ 太可耻了！她的父母居然把她当做政治人质！不要再这样傻了吧唧抗议了，站起来，带着骄傲把国歌唱完！ ” 布雷杰在推特上说。

不过， “9 新闻台 ” 在报道中质疑，用 “ 乳臭未干的小孩 ” 形容一个 9 岁小姑娘，合适么？





与此同时，小尼尔森的父母并不认为自己可耻。相反，他的父亲马克 • 尼尔森在电视节目中认为，自己的女儿 “ 很勇敢 ” 。





小尼尔森所在的学校也没有开除她。





昆士兰州教育部门在声明中称，学校从没有因为拒绝起立唱国歌而要求开除小尼尔森或让她停课。该声明称，小尼尔森就读的学校崇尚包容，支持不同学生或家庭的不同表达。

Twitter

sgnypost





