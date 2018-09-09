    • 2018年9月14日

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    这么多澳大利亚政客围攻9岁小女孩 因为什么事？

    星期五, 九月 14, 2018

    一个9岁小女孩被政客围殴了，原因是唱国歌时没有起立。而她不起立的原因是……
    　　
    哈珀尼尔森，澳大利亚昆士兰州一名9岁小学生。惹上争议了。

    她却一直坐着。
    　　
    当地“9新闻台采访她时，她的回复振振有词。
    　　
    给出的理由是，澳大利亚国歌《前进，美丽的澳大利亚》歌词对土著人不尊重。
    　　
    这是什么逻辑呢？
    　　
    小尼尔森说，澳大利亚国歌歌词第一句就是欢笑吧，澳大利亚人，我们自由又年轻，这里面指的是所有澳大利亚人，也包括土著。但歌名《前进，美丽的澳大利亚》的含义实际上指的是前进吧，白人殖民者

    她还认为，唱出我们年轻是对澳大利亚土著居民的完全忽视他们比我们先来到这里5万年
    　　
    这孩子的逻辑你认同么？
    　　
    一些澳大利亚爱国政客显然不认同。按照CNN的表述，他们开始了对小尼尔森的攻击

    第一个开炮的是澳大利亚右翼议员波琳汉森。她指责澳大利亚的学校给孩子洗了脑，同时要求学校把小尼尔森踢出去
    　　
    汉森在推特上说，我们现在有一个被洗了脑的小孩儿，我可以告诉你，我真想从背后给她一脚这孩子完全走在一套错误的道路上，我要批评她的父母，居然鼓励孩子这样
    　　
    对于学校的责任，汉森说，我们的学校最好教会学生如何尊重我们的国歌，尊重我们这个国家的荣耀

    在她的推特下面，有网友觉得议员做的对，也有人对她居然攻击一个9岁小女孩表示惊讶。
    　　
    但汉森不是一个人。
    　　
    澳大利亚前总理阿伯特在接受当地广播电台采访时，也发话了。他建议尼尔森最好遵守规矩
    　　
    唱国歌时起立，是良好教养的表现，阿伯特说。
    　　
    CNN说，值得注意的是，阿伯特刚刚被现任总理莫里森任命为土著事务特别代表。
    　　
    昆士兰州自由国家党议员贾罗德布雷杰就没有阿伯特那么含蓄了。这位昆士兰州影子教育部长说，小尼尔森是个乳臭未干的小孩
    　　
    太可耻了！她的父母居然把她当做政治人质！不要再这样傻了吧唧抗议了，站起来，带着骄傲把国歌唱完！布雷杰在推特上说。
    　　
    不过，“9新闻台在报道中质疑，用乳臭未干的小孩形容一个9岁小姑娘，合适么？

    与此同时，小尼尔森的父母并不认为自己可耻。相反，他的父亲马克尼尔森在电视节目中认为，自己的女儿很勇敢

    小尼尔森所在的学校也没有开除她。

    昆士兰州教育部门在声明中称，学校从没有因为拒绝起立唱国歌而要求开除小尼尔森或让她停课。该声明称，小尼尔森就读的学校崇尚包容，支持不同学生或家庭的不同表达。

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