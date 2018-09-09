这么多澳大利亚政客围攻9岁小女孩 因为什么事？

一个9岁小女孩被政客围殴了，原因是唱国歌时没有起立。而她不起立的原因是……
哈珀•尼尔森，澳大利亚昆士兰州一名9岁小学生。惹上争议了。
她却一直坐着。
当地“9新闻台”采访她时，她的回复振振有词。
给出的理由是，澳大利亚国歌《前进，美丽的澳大利亚》歌词对土著人不尊重。
这是什么逻辑呢？
小尼尔森说，澳大利亚国歌歌词第一句就是“欢笑吧，澳大利亚人，我们自由又年轻”，这里面指的是所有澳大利亚人，也包括土著。但歌名《前进，美丽的澳大利亚》的含义实际上指的是“前进吧，白人殖民者”。
她还认为，唱出“我们年轻”是对澳大利亚土著居民的“完全忽视”，“他们比我们先来到这里5万年”。
这孩子的逻辑你认同么？
一些澳大利亚“爱国”政客显然不认同。按照CNN的表述，他们开始了对小尼尔森的“攻击”。
第一个开炮的是澳大利亚右翼议员波琳•汉森。她指责澳大利亚的学校给孩子“洗了脑”，同时要求学校把小尼尔森“踢出去”。
汉森在推特上说，“我们现在有一个被洗了脑的小孩儿，我可以告诉你，我真想从背后给她一脚”，“这孩子完全走在一套错误的道路上，我要批评她的父母，居然鼓励孩子这样”。
对于学校的责任，汉森说，“我们的学校最好教会学生如何尊重我们的国歌，尊重我们这个国家的荣耀”。
在她的推特下面，有网友觉得议员做的对，也有人对她“居然攻击一个9岁小女孩”表示惊讶。
但汉森不是一个人。
澳大利亚前总理阿伯特在接受当地广播电台采访时，也发话了。他建议尼尔森“最好遵守规矩”。
“唱国歌时起立，是良好教养的表现” ，阿伯特说。
CNN说，值得注意的是，阿伯特刚刚被现任总理莫里森任命为土著事务特别代表。
昆士兰州自由国家党议员贾罗德•布雷杰就没有阿伯特那么含蓄了。这位昆士兰州影子教育部长说，小尼尔森是个“乳臭未干的小孩”。
“太可耻了！她的父母居然把她当做政治人质！不要再这样傻了吧唧抗议了，站起来，带着骄傲把国歌唱完！”布雷杰在推特上说。
不过，“9新闻台”在报道中质疑，用“乳臭未干的小孩”形容一个9岁小姑娘，合适么？
与此同时，小尼尔森的父母并不认为自己可耻。相反，他的父亲马克•尼尔森在电视节目中认为，自己的女儿“很勇敢” 。
小尼尔森所在的学校也没有开除她。
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