澳研发出“最精准”时钟 4000万年内无需任何调整

外媒称，美国CNET科技资讯网9月10日报道称，澳大利亚科学家利用蓝宝石水晶研发出了世界上最精准的时钟系统之一。
据拉美社9月10日报道，这些科学家在一份声明中表示，该时钟系统的计时精度达到目前民用最高端计时系统的1000倍以上，4000万年内不需要进行任何调整。
他们介绍说，如此高的精度是通过将一块1200克拉的蓝宝石水晶冷却至零下267摄氏度来实现的。
报道称，这项技术的正式名称为低温蓝宝石振荡器。该技术将有助于提高澳大利亚早期预警雷达系统JORN雷达网的灵敏度。
该研究项目的负责人安德烈·卢伊滕说，这套新时钟系统可以让JORN雷达网生成比现有技术条件下纯净1000倍的信号。
此外，该系统还可用于民用机场雷达和量子计算机，还能为5G电信网络提供所需的高计时精度。
报道称，该系统是位于澳大利亚阿德莱德的光电和高级传感研究所与Cryoclock公司合作研发20年的成果。
报道还称，完成这项技术创新的科学家获得了澳大利亚国家级科研最高奖——尤里卡奖。
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