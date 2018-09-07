中国新型歼-20换装涡扇-15发动机 将于年底投入量产

香港《南华早报》网站 9 月 5 日发表题为《在发动机问题解决后，中国接近于歼 -20 隐身战斗机 “ 量产 ” 》的报道，摘要如下：





军方消息人士说，一款新的旨在使中国歼 -20 隐身战斗机成为世界级战斗机的升级版发动机应该会在年底前做好批量生产的准备。





涡扇 -15 发动机具有先进的单晶涡轮叶片，已经研发了好几年，但中国技术人员在使其投入量产方面一直有困难。





然而，消息人士对《南华早报》记者说，许多问题 —— 主要与高速运转时叶片过热有关 —— 已经在地面测试和试飞中得到解决，因而近期可望实现产品保持稳定高品质的目标。





随着亚太地区紧张局势升级，以及美国增加在该地区部署 F-22 和 F-35 隐身战斗机，北京渴望拥有能够与世界上最好的战机竞争的隐身战机。





一名消息人士说： “ 预计涡扇 -15 将在今年年底前做好普遍安装在歼 -20 上的准备。 ”





这名消息人士说，尽管仍存在一些 “ 小问题 ” ，但一旦发动机更加 “ 广泛地在飞机上运转 ” ，这些问题应该能得到解决。





在北京的一名军事专家说，中国预计美国将在 2025 年前在亚太地区部署 200 至 300 架 F-35 战斗机 —— 当今最先进的隐身战斗机，这意味着 “ 中国需要数量相当的歼 -20 ，可能至少 200 架 ” 。





2017 年 11 月， 12 架 F-35 战斗机抵达日本嘉手纳空军基地。韩国称计划今年接收 40 架 F-35 战斗机。





另一名军方消息人士说，在大量生产歼 -20 之前，涡扇 -15 的问题需要得到解决。





报道称，这名消息人士说： “ 中国目前拥有约 20 架歼 -20 ，这远远不够。歼 -20 要投入量产，必须有国产发动机，因为没有其他任何国家会准备向中国提供这种尖端技术。 ”





这些消息人士的说法进一步证实了一种说法，即生产歼 -20 的成都飞机工业集团将于 2019 年增开该隐身战斗机的第四条生产线。





上个月，中央电视台报道说，中国空军加紧进行歼 -20 飞行员培训计划。





在今年 2 月，中国人民解放军曾宣布，歼 -20 已经正式列装空军作战部队，并一直在与歼 -16 、歼 -10 战机和轰 -6K 战略轰炸机等其他四代机协同行动。





有消息人士说，在今年晚些时候的中国国际航空航天博览会上，公众可能会首次看到装备升级版发动机的新型歼 -20 隐身战斗机。中国国际航空航天博览会每两年举行一次，今年将于 11 月在广东珠海举行。





美国《防务新闻》周刊网站 8 月 27 日发表了题为《航空工业起飞》的报道。





中国的航空工业在增强能力方面也取得了进展。它已经不像在冷战期间那样生产获得许可和未经许可的苏联战机复制品。中国空军的主力机型是成都歼 -10 和沈阳歼 -11/15/16—— 俄罗斯苏霍伊 “ 侧卫 ” 战斗机家族的衍生机型，尽管后者广泛配备了国产航空电子设备、武器系统和发动机。





报道称，中国航空工业还加快了支援飞机的生产，包括批量生产运

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涡桨运输机和运

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喷气式运输机。前者还用于执行诸如空中预警、反潜和情报收集等特种任务，并配备了本土开发的任务系统。

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