杜特尔特:反对派要9月21日暗杀我 想要动手就要快

菲律宾总统杜特尔特昨天（11日）在面向全国的电视访谈中称，反对派人士打算在9月21日暗杀他，夺取政权，而9月21日是前任总统马科斯签署戒烟46周年的纪念日。
《菲律宾商报》9月12日报道，杜特尔特统下午在总统府接受总统首席法律顾问班尼洛访问时说，“有情报说，他们现在的计划是，如果没办法透过爆炸行动达到目标，他们将采取暗杀行动。”
他进一步向政敌喊话：“要动手就快，不要再延迟。你们计划的9月21日刺杀行动，去做啊！”
菲律宾最近笼罩在颠覆传闻及物价高涨的阴霾中，马拉坎南宫官员前天突然宣布，杜特尔特总统昨天将透过记者会向全国民众发表谈话。
但昨天下午记者会召开的一小时前，总统府宣布取消记者会，改由总统首席法律顾问班尼洛访问杜特尔特总统，但只开放国营4号电视台和杜特尔特总统贴身摄影师拍摄。
杜特尔特在访谈中引述“友好国家”提供的情报表示，政敌、菲律宾共产党及军官组织“麦达洛”（Magdalo）打算颠覆推翻他的政府，“这可能是个松散的谋反阵营，但他们确实有这样的计划。”
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