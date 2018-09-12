美日或联手助台湾“潜艇自造” 造舰预算高达千亿

台媒称，军火界的嗅觉很敏锐，已闻出美日可能联手替台湾海军打造潜艇的味道。

民进党想借机打 “ 日本牌 ”





据台湾《中国时报》 9 月 10 日报道，就日本而言，在美国掩护下，参与台湾海军潜艇案，经济与军事皆利。军事上，台湾地区与日本潜艇有合堵解放军海军军力效果，再者，解放军潜艇出海，从日本到台湾地区这一线，水下听音系统可以侦测；在经济上，潜艇后续维修与后勤，可以赚几十年。此外，美日联手也等于掌控台湾地区潜艇战力发展。





报道指出，当然，日本真要这么做，定是小心翼翼。日本不直接卖潜艇给台湾，是顾虑中国大陆，但拐个弯，参与潜艇的构型设计与载台建造，只要低调，大陆也无可奈何。





报道称，台湾军方高层最初态度是认为，日本还不至于为潜艇这笔订单而得罪中国大陆，但在零附件的技术移转上，的确不排除可能性，现在民进党当局，改成技术移转，间接参与设计，台湾军方自是乐于配合，也乐观其成。现更因美政府同意厂商帮台湾地区造潜艇，日本团队就没有顾忌，化暗为明，清楚地表达势在必得的决心了。





日本对参与计划 “ 势在必得 ”





据台湾《中国时报》 9 月 10 日报道，一位熟悉军火界人士指出，台湾造潜艇的第一艘原型舰极可能是美日联手，由美厂负责做战系，日本团队做潜艇的载台；种种迹象分析，不管是用什么名义，日本团队对参与台湾地区潜艇案是 “ 势在必得 ” 。





报道称，今年中，在美国开绿灯同意美方厂商可以协助台湾造潜艇后，据了解，日本团队也积极参与，但仍顾虑中国大陆反应，相当低调，唯最后不管是以何种形式参与，或是隐身于美商甚至欧洲厂商名下，但日本团队对设计并建造台湾潜艇载台，势在必得。





报道称，目前潜艇构型设计还在招商邀请竞标阶段，因此有关日本团队争取参与潜艇台湾自造案，具高度敏感，包括外传日本已有技术人员进驻南部，指导台湾载台焊接技术等相关传闻，台湾海军一概否认到底。





台军造舰预算高达千亿





据台湾《中国时报》 9 月 10 日报道，根据台湾地区防务主管部门的预算，台湾海军明年有 4 个新增造舰计划，预算总额达 1100 亿新台币，是近年少见的大手笔。





报道称，根据预算，台湾海军新增建案包括 60 艘的微型导弹突击艇，总预算 316.3 亿新台币，明年编列 4.7 亿新台币；潜艇自造第二阶段原型舰筹建，总预算 493.6 亿新台币，明年编列 75.2 亿新台币；导弹巡防舰原型舰筹建，总预算 245 亿新台币，明年编列 16.5 亿新台币；新型救难舰原型舰建造，总预算 36.6 亿新台币，明年编列 1.1 亿新台币。





一位熟悉台湾海军造舰管理的退役军方人士说，由于台湾海军很多年没造舰，相关管理人才早就流失，如今开张，又一口气做

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个造舰计划，能否找到这么多计划管理人才，令人质疑。

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