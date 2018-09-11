伯南克、盖特纳、保尔森撰文：如何应对下一场金融危机

美国《纽约时报》网站9月10日发表联储前主席本·伯南克、美前财政部长蒂莫西·盖特纳、美前财政部长亨利·保尔森的文章《应对下一场金融危机，我们需要怎样做》称，十年前，一场典型的金融恐慌令全球经济岌岌可危。恐慌的种子是在数十年间播下的，因为美国金融体系的增长超越了大萧条后防范恐慌措施的范畴。大萧条时期的存款保险，旨在确保银行体系的稳定，但是到2007年，一半以上的信贷都流向了银行以外的地方。次级抵押贷款和自动信用评分等金融创新帮助数百万人购买了住宅，但是它们也激励了放款人和投资者的不智冒险行为。
文章称，最危险的是，数万亿美元的高风险信贷是由未保险的短期资金提供的。这使得金融系统极易受挤兑影响，不是普通银行储户挤兑，而是养老基金、人寿保险公司和其他投资者的挤兑。一个四分五裂、陈旧过时的监管体系导致这些风险很难被识别，也令决策者在恐慌爆发时作出回应的权限有限。
文章称，危机发生前总体经济的基本表现也令人不安。生产力增长放缓，工资停滞不前，就业率持续下降。这给美国家庭收入带来更大压力，不平等状况加剧，向上的社会流动性下降。维持相对生活水平的意愿无疑促成危机前家庭借贷的激增。
文章称，尽管美国和其他金融监管机构并未预见到这场危机，但美国采取了积极行动加以阻止：美联储向面临挤兑的金融机构提供了大量短期贷款，同时将利率降至接近于零；财政部通过为投资者提供担保阻止货币市场基金挤兑；财政部还设法收购了抵押贷款巨头房利美和房地美，并与美联储合作试图防止具有系统重要性的大型金融企业破产；联邦储蓄保险公司为银行债务提供担保并保护储户。
但是，仅靠监管机构的力量是不够的。国会的行动使得两任总统——一位共和党人和一位民主党人——与监管机构合作，防止金融体系崩溃和避免另一场大萧条的发生。最重要的是，国会为银行系统提供资金，令信贷流动正常化。国会还为房地产和抵押贷款市场提供支持，并且批准了一项强有力的财政刺激方案。2009年年中，经济再度开始增长，国会拨付的资金悉数收回，纳税人获得可观利润。决策者当然无法面面俱到，但与其他大多数国家相比，美国2008年金融危机后的复苏开始得更早，完成得更快，而且建立在更加健康的基础之上。
美国是否为下一次危机做好了准备？在某些方面，是的。金融监管改革提高了金融体系的弹性，减少了危机发生的可能性。银行和其他主要金融机构的财政实力更强，监管方面的差距已基本消除。监管机构更善于应对系统性风险。现在主要担心的是，这些防范措施会随着时间的推移逐渐削弱，铤而走险的行为会出现在金融体系中受监管较少的角落。
文章称，一场金融危机即便现在不太可能爆发，终究还是会发生。因此，财政部和金融监管机构需要有足够的灭火工具。此前在金融危机发生后，国会赋予了监管机构一些新权力，以帮助其管控某个单独金融机构倒闭这类事件，而这些工具是2008年秋天遭遇雷曼兄弟公司倒闭时所没有的。
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