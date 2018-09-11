伯南克、盖特纳、保尔森撰文：如何应对下一场金融危机

美国《纽约时报》网站 9 月 10 日发表联储前主席本 · 伯南克、美前财政部长蒂莫西 · 盖特纳、美前财政部长亨利 · 保尔森的文章《应对下一场金融危机，我们需要怎样做》称，十年前，一场典型的金融恐慌令全球经济岌岌可危。恐慌的种子是在数十年间播下的，因为美国金融体系的增长超越了大萧条后防范恐慌措施的范畴。大萧条时期的存款保险，旨在确保银行体系的稳定，但是到 2007 年，一半以上的信贷都流向了银行以外的地方。次级抵押贷款和自动信用评分等金融创新帮助数百万人购买了住宅，但是它们也激励了放款人和投资者的不智冒险行为。





文章称，最危险的是，数万亿美元的高风险信贷是由未保险的短期资金提供的。这使得金融系统极易受挤兑影响，不是普通银行储户挤兑，而是养老基金、人寿保险公司和其他投资者的挤兑。一个四分五裂、陈旧过时的监管体系导致这些风险很难被识别，也令决策者在恐慌爆发时作出回应的权限有限。





文章称，危机发生前总体经济的基本表现也令人不安。生产力增长放缓，工资停滞不前，就业率持续下降。这给美国家庭收入带来更大压力，不平等状况加剧，向上的社会流动性下降。维持相对生活水平的意愿无疑促成危机前家庭借贷的激增。





文章称，尽管美国和其他金融监管机构并未预见到这场危机，但美国采取了积极行动加以阻止：美联储向面临挤兑的金融机构提供了大量短期贷款，同时将利率降至接近于零；财政部通过为投资者提供担保阻止货币市场基金挤兑；财政部还设法收购了抵押贷款巨头房利美和房地美，并与美联储合作试图防止具有系统重要性的大型金融企业破产；联邦储蓄保险公司为银行债务提供担保并保护储户。





但是，仅靠监管机构的力量是不够的。国会的行动使得两任总统 —— 一位共和党人和一位民主党人 —— 与监管机构合作，防止金融体系崩溃和避免另一场大萧条的发生。最重要的是，国会为银行系统提供资金，令信贷流动正常化。国会还为房地产和抵押贷款市场提供支持，并且批准了一项强有力的财政刺激方案。 2009 年年中，经济再度开始增长，国会拨付的资金悉数收回，纳税人获得可观利润。决策者当然无法面面俱到，但与其他大多数国家相比，美国 2008 年金融危机后的复苏开始得更早，完成得更快，而且建立在更加健康的基础之上。





美国是否为下一次危机做好了准备？在某些方面，是的。金融监管改革提高了金融体系的弹性，减少了危机发生的可能性。银行和其他主要金融机构的财政实力更强，监管方面的差距已基本消除。监管机构更善于应对系统性风险。现在主要担心的是，这些防范措施会随着时间的推移逐渐削弱，铤而走险的行为会出现在金融体系中受监管较少的角落。





文章称，一场金融危机即便现在不太可能爆发，终究还是会发生。因此，财政部和金融监管机构需要有足够的灭火工具。此前在金融危机发生后，国会赋予了监管机构一些新权力，以帮助其管控某个单独金融机构倒闭这类事件，而这些工具是 2008 年秋天遭遇雷曼兄弟公司倒闭时所没有的。





文章称，一切金融危机的矛盾之处在于，阻止危机发生的必要政策总是在政治上不得人心。但是，如果这种不得人心推迟或阻止相关机构进行强有力的回应，经济将付出的代价就会更大。我们需要确保未来的金融消防员拥有防止下一次火灾演变为灭顶之灾所必需的应急能力。我们还必须抵制随着关于危机的记忆消退要求取消保障措施的呼声。对于那些致力于保持金融体系弹性的人们来说，最大的敌人是忘记。

Twitter

sgnypost





