蟑螂喜提新技能？美媒：半机械化蟑螂可成救生装置

美媒称，科学家发现，半机械化蟑螂可以帮助在倒塌的建筑物内执行搜救任务。





据美国《新闻周刊》网站 9 月 6 日报道，来自美国康涅狄格大学的研究人员在蟑螂身上放置了微小的神经控制器，以操纵这些昆虫在建筑物内的活动。研究人员 9 月 6 日在费城举行的认知计算神经科学会议上介绍了这项研究。该研究表明，科学家们研发出了一种控制和监控昆虫运动的更简单方法。





研发这种装置的康涅狄格大学电气与计算机工程学助理教授阿比谢克 · 杜塔说： “ 将昆虫作为小型机器人平台的用处多得惊人，从搜救到国防，不一而足。我们认为，我们的微电路提供了一种更先进、更可靠的控制系统，它让我们离将这项技术应用于现实更近了一步。 ”





研究小组在马达加斯加蟑螂身上测试了这种装置。据《国家地理》杂志报道，这些蟑螂身长约两到三英寸（ 1 英寸合 2.54 厘米），能够存活两到五年。微电路通过一个小背包安装在一只活蟑螂身上。一直以来，研发这些装置非常困难，因为它们必须要非常小。为安装这种装置，电路中的电线要与蟑螂的触角叶相连。





当研究人员向位于触角内的神经组织发送微弱电荷时，蟑螂会误认为有障碍物存在。然后，蟑螂会爬向另一个方向，也就是操作者希望它前进的方向。传向右侧触角的电荷会使蟑螂向左边移动，反之亦然。





虽然人们以前也研发过类似装置，但这个电路是独一无二的，因为它包含一个先进的九轴惯性测量装置，可以跟踪蟑螂的旋转和直线加速度以及它前进的方向。它还能检测昆虫周围的温度。通过检测温度，科学家或能预测蟑螂的表现，因为温度会对它们带来影响。





但研究人员发现，久而久之，蟑螂对人工刺激的反应变得不那么强烈。例如，如果第一次向左触角传送电荷时，蟑螂猛烈右转，那么随后的刺激就不会产生那么强的效果。随着后续的研发进展，半机械化蟑螂或能在救援队无法进入的倒塌建筑物中找到人。

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