阿里巴巴联手新加坡培养AI博士：帮科学从实验室迈进现实

9月4日，阿里巴巴宣布，将携手新加坡南洋理工大学（NTU）、新加坡经济发展局（EDB），正式启动博士生培养计划，该计划除了向准入者提供攻读博士学位所需的资金外，每人每月还将获得5000新元的额外津贴。
在三方合作中，阿里巴巴将开放AI的丰富应用场景及数据，达摩院科学家也将作为博士生导师授课，把先进的人工智能、云计算、区块链、IoT等技术场景引入新加坡高校。
在AI行业，校企合作已不是新鲜话题，问题在于如何打通实验室里的AI技术与应用场景的“最后一公里”。新加坡南洋理工大学校长苏布拉·苏雷什强调，“南洋理工大学在AI技术上国际领先，阿里巴巴开放的应用场景和数据，将帮助科学家真正将实验室中的技术与现实连接起来。”
项目招收的学员，可以到阿里巴巴旗下多个实验室深造，包括阿里巴巴-南洋理工大学新加坡联合研究所以及阿里巴巴设立在北京、杭州的多个园区。
真实的业务场景和全球院校的科研实力结合，是阿里学术合作的最大特色。此前在阿里巴巴-浙江大学前沿研究中心，就有数十名浙大学者可随时出入西溪园区，每天可以把自己的学术想法抛在钉钉群里，工程师拿去迅速测试，测试结果最快第二天就能出来，而且还是真实数据上做的实验。在这种模式下，短短几周，可能验证一年的设想。
新加坡经济发展局信息通讯负责人表示，“我们很高兴阿里巴巴选择与新加坡合作，培育下一代人工智能专家。这将有助于进一步培养我们的人工智能专家团队，帮助新加坡开创新的前沿技术。”
据悉，该项目已与9月4日起正式接受申请，毕业于新加坡所有本地大学或部分世界一流大学的新加坡公民以及永久居民，均可以申请参加这项计划，优秀毕业生可直接进入阿里工作，第一期博士将于2019年1月入学。
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