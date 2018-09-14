台湾“驻大阪办事处”处长自杀身亡 疑因台风时救灾慢被批

台湾“中央社”14日报道，台湾外事部门当日证实，“驻大阪办事处”处长苏启诚今天清晨于大阪官邸自杀，台外事部门称，对此一不幸事件表达最深切的悲痛及惋惜。
苏启诚今天清晨于官邸自杀。消息人士称，苏启诚今天没有如常到办事处上班，秘书前往他的寓所查看时，发现他似乎是上吊轻生，已经没有生命迹象。他先前担任“驻冲绳那霸办事处”处长，7月调到大阪，单身赴任。
台外事部门表示，苏启诚处事认真负责，在职生涯期间表现优异，对于苏启程不幸离开，表达最深挚的悲痛与不舍。并称将全力协助家属处理后续事宜，也期盼社会各界尊重家属的隐私与心情。
报道称，“驻日代表”谢长廷闻讯已赶往大阪了解情况。台湾“驻日”6个馆处主管，原定明天要在大阪召开会议，议程包括检讨最近关西机场受台风侵袭时，“驻日”官员因应台湾旅客受困的作为。
“东森新闻云”报道称，此前，日本关西地区受到台风侵袭，紧接着北海道又发生强震，造成许多台湾旅客滞留当地无法返台，引爆外界怒火，纷纷炮轰“驻日代表”谢长廷毫无作为。
不过，有民进党人士反呛“此次问题最大的是大阪办事处”，强调就算谢长廷想管也没办法，谁来做都是背黑锅。
台媒分析称，苏启诚此次自杀系因救灾缓慢被批。
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