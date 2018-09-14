美高官：美国的意思很明显 不听美招呼就等着被罚

“美国要向那些不以文明方式参与的国家表明，他们将受到惩罚。”
美国能源部长佩里（Rick Perry）在和俄罗斯能源部长亚历山大·诺瓦克（Aleksandr Novak）的记者招待会上被问到了对伊朗进行制裁的问题，使这场记者会变成了一场关于美国优先地位的演讲。
据路透社9月13日报道，记者提到“美国指责俄罗斯利用能源政策作为政治工具”和“美国威胁要把伊朗的石油收入降至“零””这两种说法明显前后矛盾时，佩里突然激动起来。
他并没有立即回答这个问题，而解释说美国的特殊地位使它可以将意志强加给其他国家，而伊朗自然会被迫让步。佩里说：“我们向伊朗传达的信息是，希望他们成为可被接纳的邻国，可被接受的国际社会成员。”他还表示，这不仅是美国的意愿，也是“伊朗的一些邻国”的意愿。随后他不再转弯抹角，而是公开表示，美国在中东的主要盟友和伊朗在该地区的主要竞争对手沙特阿拉伯“非常支持我们的活动”，并认为伊朗的行为是“不可接受的”。
佩里接着说，作为国际社会的一员，每个国家都应该“对自己在国际上的行动负责”。此外，按照他的说法，这些责任显然是要跟随美国的步伐。他直言道：“我们希望伊朗政府能进行我们所认为的文明活动。”，并在美国的立场上解释完所谓的世界政治基础后，开始发出更多的威胁。
他表示：“我们给伊朗政府的信息很明确：如果不能以一个理性公民的身份参与各项事务，那么伊朗将会受到制裁，付出代价。”“美国要向那些不以文明方式参与的国家表明，他们将受到惩罚。”
不仅如此，佩里接着警告称，美国有“许多不同的方式”来惩罚那些不受欢迎的人，而对能源行业的制裁只是“其中一种”。但他始终没有正面回答路透社记者刚才的问题。
在路透社的报道下，网友对佩里的强硬态度表达了诸多不满。
言行不一 美国遭盟友谴责
值得注意的是，抛开美国政府的立场，各国尤其是伊朗在履行国际责任时的表现究竟怎样。
尽管国际原子能机构（IAEA）多次证实伊朗遵守了2015年的协议，今年5月，美国还是退出了伊朗核问题协议（又称《联合全面行动计划》（JCPOA）），
包括美国西方盟友在内的协议各方对这一举动表示一致谴责，这些国家称将维持协议。但美国随后向伊朗发出了12点最后通牒，并决定恢复对伊朗的制裁，并宣称要将其原油销售收入降至“零”。
伊朗没有屈服于美国压力的迹象，因为它在对外贸易中逐渐抛弃了美元，甚至到国际法庭起诉美国。与此同时，美国在欧洲的盟友希望保护本国免受美国治外法权的影响并保持与伊朗的关系，同时表示有必要减少对美国的依赖。
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