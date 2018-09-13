遭遇激烈竞争 市场份额下滑：苹果竭力在中印推销iPhone手机

苹果公司正在准备更新其iPhone系列手机产品阵营，但它需要付出更多努力才能在世界最热门的一些智能手机市场中赶上它的竞争对手。
该公司的标志性手机未能在中国和印度等国家以及亚洲其他市场占领坚实阵地，而亚洲恰恰是智能手机销售增长的主要来源。
市场研究机构国际数据公司的分析师基兰吉特·考尔对有线电视新闻网财经频道说：“如果我们只看西方市场，就会发现市场都很成熟，每个人都有智能手机了。”
她还说，发达市场的消费者在升级手机方面等待的时间也更长。考尔说：“像苹果这样的公司，它们只会由于这个缘故而增长放缓。”
相比之下，亚洲则拥有巨大潜力。这里有数以亿计的人没有买过智能手机，但到目前为止，苹果基本上错过了这个机会。
据业内估计，iPhone手机只占印度智能手机销量的2%，在中国只占8%至10%，而二者是世界上最大的两个市场。国际数据公司的数据显示，iPhone手机在其他潜力巨大的亚洲市场所占份额也很小，在越南、泰国和印尼市场分别占5%、8%和1%。
除了三星这个长期的竞争对手以外，苹果还面临着华为、OPPO、vivo和小米等中国厂商更为激烈的竞争。
据卡纳利斯咨询公司称，这四家企业在中国都遥遥领先于苹果公司，目前控制着超过80%的市场份额。华为今年早些时候取代苹果，成为仅次于三星的世界第二大智能手机品牌。
卡纳利斯咨询公司的研究员贾沫说：“近年来，苹果公司在中国市场的份额大幅下滑。中国品牌咄咄逼人的技术创新正在改变高端手机的格局。”
贸易战可能会让苹果公司在中国的日子更加艰难。2018年第一季度，苹果手机在华出货量遭遇有史以来的最大跌幅。
贾沫说：“苹果未来的最大风险是当前的中美冲突。”他说，对零部件征收关税可能会进一步推高其价格。
价格已经是苹果公司在印度面临的最大挑战。在印度，约有8亿人还没有上过网，而大多数人很可能会通过智能手机上网。
印度是世界上苹果设备价格最昂贵的国家之一，而今年早些时候提高的关税将iPhoneX的价格推高至1700美元。这使得苹果手机成为大多数印度人无法企及的，因为他们的平均年收入还不到2000美元。
苹果公司从去年开始在班加罗尔的一家工厂生产一些低端手机，以避免高额进口税，但其高端机型如iPhone X和iPhone 8仍从海外发货。
与此同时，三星和小米几乎全部在印度本土生产。近几个月来它们在印度的产量分别增长了一倍和两倍。二者已经在市场中占据了主导地位。
苹果还在其主要目标群体、即印度的富裕阶层中败下阵来，中国的一加手机是高端智能手机的领头羊。
康特波因特研究公司分析师塔伦·帕塔克说：“苹果公司需要保持和（那个）市场一样的速度增长。”他说，印度高端市场的年增长率为20%，而全球市场的年增长率为13%。“印度是一个非常关键的市场。”
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