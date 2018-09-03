马航MH370独立调查专家:报告内容不完整 或被修改

马来西亚航空公司MH370客机失踪逾4年。尽管马来西亚政府在7月底公布了详细的官方调查报告，但由于调查报告被指并无实质内容，客机失联事件真相仍扑朔迷离。英媒最新爆料称，马政府公布的MH370调查报告中，部分内容或被修改。
据英国《每日邮报》3日报道，马航MH370独立调查组的调查专家们发表惊人言论，马来西亚航空公司公布的消息以及马来西亚官方发布的调查报告都不完整，可能被修改过。马来西亚航空公司隐瞒了相关信息。
该独立调查组负责人维克多·伊南诺（Victor Iannello）指出，他在马来西亚政府公布的信息以及调查报告中发现异常信息。“让人失望的是，在MH370失踪4年多之后，我们还在要求马来西亚公布截留的数据，”伊南诺说，“这些异常信息暗示，调查报告披露的信息并不完整，报告中部分内容已经被修改。”
“军用雷达数据就是一个例子。尽管相关数据有说明客机在偏离原定航线后如何飞行的，但这方面数据并不完整。”伊南诺表示。
伊南诺还认为，马政府公布调查报告中，马来西亚航空公司调度中心的一条短信也可能被修改。据悉，根据调查报告，马来西亚航空公司调度中心公布了客机失联当天地面空管中心向客机发的一条信息，信息写道：“请求（原文如此）。请尽快联系胡志明市空中管制中心（原文如此）。他们抱怨在雷达上跟踪不到你们。收到信息请回复（原文如此）。致意！”但伊南诺指出，经核查，这一信息可能被修改，信息移除了以“M”开头的人名。
“马来西亚应该在客机失联当天（2014年3月8日）下午12点48分至晚上8点之间，公布这条信息，”伊南诺称，“这点非常重要。”
报道称，对于独立调查组专家的上述言论，《每日邮报》已联系马来西亚航空公司，但目前尚未看到回复。
2014年3月8日，载有239人的MH370飞机从吉隆坡飞往北京的途中失踪。其中乘客227名，机组人员12人。227名乘客中，大陆153人、台湾1人。客机失踪后，多国组织大规模的搜救行动，但迄今为止一直未发现客机下落。
时隔4年多，马来西亚政府于当地时间7月30日就公布MH370最新报告召开新闻发布会，并将报告主体部分在网上公布。该报告名为《MH370安全调查报告》，主体部分共计495页，内容包括飞机基本信息、机组人员构成、调查和搜寻工作等信息。但根据报告，飞机失踪原因依然不明。
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