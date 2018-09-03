菲总统演讲中公开向奥巴马道歉:像原谅前女友一样

菲律宾总统杜特尔特两年来一直在咒骂美国前任总统奥巴马，炮轰其无端批评菲律宾的“禁毒战争”。不过，他2日访问以色列时，突然在一场演讲中公开向奥巴马道歉，同时表示，自己已经原谅了奥巴马，就像原谅那些伤害过自己的女朋友一样。
2016年，奥巴马曾批评杜特尔特发起的“禁毒战争”，指责菲律宾在“法庭职权之外的杀害”，“我们知道，不仅在菲律宾，在世界各地，毒品贸易都（对政府）造成沉重负担，打击毒品走私形势严峻。但是，我们始终强调要按照程序以及符合国际规则的方式打击贩毒。”
而杜特尔特因此大怒，向奥巴马喊话称，“你必须尊重我。不可能只是劈头盖脸地丢给我一堆问题和声明。你个‘妓女的儿子’，我会在会议中狠狠地骂你。”奥巴马因此取消了与杜特尔特的首次会晤。2017年，而杜特尔特在接受记者访问时，再度炮轰奥巴马为“傻子”，称美国不但不帮助菲律宾，反而第一个发表批评性言论，奥巴马可以“下地狱”了。此类言论引起白宫的强烈反弹，强调这些言论无助于强化美菲关系，也与两国之间的良好合作关系相悖。
杜特尔特则认为，奥巴马作为一国总统，本该了解基本规则，知道不能随意批评其他国家正在试图解决的问题。不过，杜特尔特对日前对奥巴马的态度发生了转弯。他承认，自己是时候与奥巴马和解了。
据《马尼拉公报》3日报道，杜特尔特访问以色列时，在一场菲律宾社区成员参与的演讲中，回忆起自己之前是如何公开痛骂奥巴马的，随后出乎意料地公开向奥巴马道歉，称自己两年来不应该一直咒骂奥巴马。
杜特尔特表示，“奥巴马先生，你现在是平民，我很抱歉之前说出那些话，我们已经很好地吸取了教训”。他还解释，当自己发脾气时，总是习惯使用粗话。
杜特尔特还说，他原谅了奥巴马，就像原谅那些伤害过自己的女朋友一样。“我原谅你，就像我还单身时原谅那些女朋友一样。”
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