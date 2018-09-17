揭朝鲜化妆品：看齐香奈儿PK资生堂 却从不做广告

“ 南男北女 ” ，是谈到朝鲜半岛时常被提起的一句话。意思是，韩国多帅哥，朝鲜多美女。 8 日，记者来到平壤化妆品厂，寻找朝鲜女性美丽的秘密。据了解，这是朝鲜官方首次向媒体公开本土化妆品产业。

要打造 “ 世界最好化妆品 ”

平壤化妆品厂位于市中心的平川区，最知名的产品是 “ 银河水 ” 牌化妆品 —— 它与新义州生产的 “ 春香 ” 是朝鲜最著名的两大护肤品牌。同朝鲜其他工厂一样，平壤化妆品厂最显眼的地方是史迹馆，这里展示着朝鲜三代领导人来此视察的照片和史迹，也记录着这家建立几十年的老厂最荣耀的过往。 2015 年和 2017 年，金正恩曾先后两次视察该厂，并指示要做出能与国际名牌化妆品媲美的 “ 世界上最好的化妆品 ” 。

如何打造 “ 世界上最好的化妆品 ” ？接待记者的技师长李善姬回答了这个问题。 “ 首先要安全，我们很多产品的成分都是从植物和动物中提取而来。 ” 她说： “ 人们用化妆品的主要目的是为了保持青春，为此我们下大力气研发抗衰老产品。该系列产品的主要成分是具有天然功效的药材。提取工作也是通过厂里的高科技设备完成的。 ”

记者在工厂的流程监控室中看到，墙上的十几块液晶屏幕显示每条流水线的工作状态，两名工作人员在电脑上通过车间内的实时视频进行监控。在二层生产 “ 银河水 ” 润肤乳的车间，《环球时报》记者发现这里的流水线已基本实现自动化管理，车间内工作人员很少。为防止污染，所有生产区域都与外界隔离。仅有的一两名工人身着工作服，身上的手套、口罩、发套等卫生隔离装备一应俱全，颇有国际一线大厂的气派。

一套抗衰老产品售价近百美元

平壤化妆品厂的产品可谓琳琅满目，目前已有 100 多个系列，共 300 多种。记者了解到，这些化妆品价格还算合理，大多在几美元到几十美元之间。销售员李玉今向记者介绍了一款高端产品 —— 售价为 89500 朝币（ 89.5 美元）的抗衰老护肤品。她表示，这就是李善姬技师长所推荐的抗衰老系列， “ 一天平均能卖 10 套以上，一个月能卖 300 多套。因为效果好，口口相传，所以来买的人越来越多 ” 。

“ 口口相传 ” ，是朝鲜人了解品牌的主要方式。记者在平壤期间，从未在电视上看到任何广告，平壤化妆品厂的产品自然也没法在电视上打广告，不过这丝毫没有影响到其产品的热销。李玉今告诉记者，厂里生产的商品在商店和厂区内都可以买到。不过，工厂里设有皮肤诊断室，会用专门的仪器帮助客户检测皮肤类型，并给出该使用哪种化妆品的建议。在被问到国家是否会给民众分配时，李玉今的回答很巧妙： “ 我们是化妆品厂办的商店，不像那些百货店内卖的产品，我们售价非常低，很多人都会自行购买。 ”

看齐香奈儿， PK 资生堂

“ 让人民用上高品质的化妆品是我们的首要目标 ” ，李善姬说，化妆品厂的主要任务是保障国内人民的化妆品需求，并不断努力追赶、超越世界其他知名品牌。 “ 届时我们产品质量会让世界有目共睹。如果他们想买，我们可以满足，生产能力也能跟得上 ” ，李善姬自信地说。





一块液晶屏上正展示着几种平壤化妆品厂的产品与资生堂、香奈儿等国际一线品牌的 “PK 数据 ” ，其中包括稳定性、安全性、使用感觉以及使用效果四项对比指标。 “ 看这些成分对比表就知道，我们敬爱的领袖同志给我们送来了 138 款世界著名品牌的产品，我们对这些化妆品成分进行了具体分析，在此基础上开发出自己的产品。你们可以看到，我们的化妆品在营养成分上几乎达到、甚至超过世界品牌。 ” 李善姬很自豪地向记者作了介绍。记者看到，从 “ 银河水 ” 保湿霜与香奈儿保湿霜的四项指标对比来看，两者难分高下，甚至 “ 银河水 ” 的安全性还更胜一筹。

在展厅的一个地球仪上，在俄罗斯、伊朗、塞浦路斯、澳大利亚等国家的位置上插着几面小红旗。在被问到平壤化妆品厂的产品是否已出口到这些国家时，李善姬说，这是未来即将出口的几个地方，

“9

月份俄罗斯刚给我们下的订单，我们正为此加紧生产。

”

在被问到具体的订单规模时，李善姬表示这是商业秘密。（环球时报）

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