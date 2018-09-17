美前国务卿批特朗普幼稚 称其内心像少女一样不安

当地时间9月15日，美国前国务卿克里在电视节目中批美国总统特朗普如8岁小男孩般心智不成熟，但同时又像青春期少女一样缺乏安全感。
据美国《国会山报》报道，当地时间9月15日，美国前国务卿约翰·克里（John Kerry）在一档电视节目中谈到，特朗普的内心综合了8岁小男孩的不成熟以及青春期少女般的不安。同时克里还回应了特朗普9月14日对他与伊朗外长会面的批评。克里指出，特朗普与其担心自己和伊朗外长的会面，还不如多花点心思解决“通俄门”。
此前，克里在接受采访的时候坦诚，自己在卸任后曾与伊朗外长扎里夫见过几次面。对此特朗普在社交媒体上猛烈批评克里，认为他正在“破坏政府在此做出的伟大工作，损害了美国人民的利益”。2015年，克里和其他5个国家代表与伊朗官员达成伊朗核问题全面协议。但特朗普上台后，痛批伊核协议是个“坏协议”，并于今年5月退出协议，恢复对伊朗的制裁。
而在早前，美国前总统奥巴马也罕见地一周内两次公开批评特朗普。他指责特朗普行为“疯狂”，还称他为“无耻的煽动者”，只保护特权阶级的利益，在国内利用种族、民族和宗教分裂，在国际上破坏美国的利益。
除了在美国政界招骂，特朗普在文艺界同样“不受待见”。当地时间9月15日，美国媒体报道称，“披头士”乐队成员保罗·麦卡特尼（Paul McCartney）在自己的新专辑中痛批特朗普为“发疯的船长”，要带着一船的人撞向冰山。
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