    • 2018年9月17日

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    美前国务卿批特朗普幼稚 称其内心像少女一样不安

    星期一, 九月 17, 2018

    当地时间915日，美国前国务卿克里在电视节目中批美国总统特朗普如8岁小男孩般心智不成熟，但同时又像青春期少女一样缺乏安全感。
    　　
    据美国《国会山报》报道，当地时间915日，美国前国务卿约翰·克里（John Kerry）在一档电视节目中谈到，特朗普的内心综合了8岁小男孩的不成熟以及青春期少女般的不安。同时克里还回应了特朗普914日对他与伊朗外长会面的批评。克里指出，特朗普与其担心自己和伊朗外长的会面，还不如多花点心思解决通俄门
    　　
    此前，克里在接受采访的时候坦诚，自己在卸任后曾与伊朗外长扎里夫见过几次面。对此特朗普在社交媒体上猛烈批评克里，认为他正在破坏政府在此做出的伟大工作，损害了美国人民的利益2015年，克里和其他5个国家代表与伊朗官员达成伊朗核问题全面协议。但特朗普上台后，痛批伊核协议是个坏协议，并于今年5月退出协议，恢复对伊朗的制裁。
    　　
    而在早前，美国前总统奥巴马也罕见地一周内两次公开批评特朗普。他指责特朗普行为疯狂，还称他为无耻的煽动者，只保护特权阶级的利益，在国内利用种族、民族和宗教分裂，在国际上破坏美国的利益。

    除了在美国政界招骂，特朗普在文艺界同样不受待见。当地时间915日，美国媒体报道称，披头士乐队成员保罗·麦卡特尼（Paul McCartney）在自己的新专辑中痛批特朗普为发疯的船长，要带着一船的人撞向冰山。

    近日，特朗普深陷内政危机。《纽约时报》刊登的匿名评论文章指出，特朗普缺乏道德，做事毫无原则，使得白宫内部的官员对其非常不信任。白宫前军师史蒂夫·班农表示特朗普面临的是一场政变。美国有线电视新闻网的最新民调显示，特朗普的支持率在一个月内连跌6点，降至今年2月以来的最低水平。有六成受访者表示他们不喜欢特朗普，这一数字刷新了特朗普上任以来的最低记录。

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