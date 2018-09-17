美前国务卿批特朗普幼稚 称其内心像少女一样不安

当地时间 9 月 15 日，美国前国务卿克里在电视节目中批美国总统特朗普如 8 岁小男孩般心智不成熟，但同时又像青春期少女一样缺乏安全感。

据美国《国会山报》报道，当地时间 9 月 15 日，美国前国务卿约翰 · 克里（ John Kerry ）在一档电视节目中谈到，特朗普的内心综合了 8 岁小男孩的不成熟以及青春期少女般的不安。同时克里还回应了特朗普 9 月 14 日对他与伊朗外长会面的批评。克里指出，特朗普与其担心自己和伊朗外长的会面，还不如多花点心思解决 “ 通俄门 ” 。

此前，克里在接受采访的时候坦诚，自己在卸任后曾与伊朗外长扎里夫见过几次面。对此特朗普在社交媒体上猛烈批评克里，认为他正在 “ 破坏政府在此做出的伟大工作，损害了美国人民的利益 ” 。 2015 年，克里和其他 5 个国家代表与伊朗官员达成伊朗核问题全面协议。但特朗普上台后，痛批伊核协议是个 “ 坏协议 ” ，并于今年 5 月退出协议，恢复对伊朗的制裁。

而在早前，美国前总统奥巴马也罕见地一周内两次公开批评特朗普。他指责特朗普行为 “ 疯狂 ” ，还称他为 “ 无耻的煽动者 ” ，只保护特权阶级的利益，在国内利用种族、民族和宗教分裂，在国际上破坏美国的利益。





除了在美国政界招骂，特朗普在文艺界同样 “ 不受待见 ” 。当地时间 9 月 15 日，美国媒体报道称， “ 披头士 ” 乐队成员保罗 · 麦卡特尼（ Paul McCartney ）在自己的新专辑中痛批特朗普为 “ 发疯的船长 ” ，要带着一船的人撞向冰山。





近日，特朗普深陷内政危机。《纽约时报》刊登的匿名评论文章指出，特朗普缺乏道德，做事毫无原则，使得白宫内部的官员对其非常不信任。

“

白宫前军师

”

史蒂夫

·

班农表示特朗普面临的是一场

“

政变

”

。美国有线电视新闻网的最新民调显示，特朗普的支持率在一个月内连跌

6

点，降至今年

2

月以来的最低水平。有六成受访者表示他们不喜欢特朗普，这一数字刷新了特朗普上任以来的最低记录。

Twitter

sgnypost





