普京决定向叙提供S-300 其新闻秘书:不针对第三国





俄新社 24 日援引克里姆林宫新闻局的消息报道称，俄罗斯总统普京当天和叙利亚总统巴沙尔通电话，通报了俄伊尔 -20 飞机被击落后俄方的回应措施，其中包括向叙利亚交付先进的 S-300 防空导弹系统。





据报道，此次通话是俄飞机被击落后，俄叙领导人的首次通话。普京告诉巴沙尔，俄罗斯将实施一系列确保俄罗斯军人在叙安全的额外措施，并加强叙利亚的防空系统。俄新社称，俄国防部长绍伊古表示，俄罗斯相信这一措施 “ 能使发热的头脑冷静下来，并避免对俄罗斯军人构成威胁的冒失行为。 ” 绍伊古称，俄将向叙防空部队指挥部提供俄军独有的自动控制系统，并将对攻击叙境内设施的航空器的机载雷达和通信系统等实施电子干扰。

俄伊尔 -20 飞机日前被击落。俄方认为，这起悲剧的责任在以色列，以色列则不认同这一观点。俄塔社 24 日称，俄总统新闻秘书佩斯科夫表示，向叙利亚提供 S-300 防空导弹系统并不针对第三国。俄罗斯议员莫罗佐夫表示，现在以色列必须与俄方进行谈判，否则所有从以色列机场起飞并进入叙利亚防空区的飞机都将被击落。俄罗斯《晨报》 24 日报道称，对于俄罗斯的这一决定，以色列驻俄大使拒绝发表评论。不过以色列国防部长利伯曼今年 4 月曾表示，如果叙利亚用 S-300 防空导弹系统对付以色列，那么以方将摧毁它。





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