莫迪宣布“全球最大规模”医保 反对派：选举噱头

印度总理莫迪 23 日在贾坎德邦首府兰契出席活动时宣布，印度中央政府推出号称 “ 全球最大规模 ” 的医疗健康保障计划。根据该计划，政府将为全国约 5 亿贫困人口提供每年最多高达 50 万卢比（约合 5 万元人民币）的医疗保障服务。

“ 这是奉献给穷人的计划，也是政府为穷人服务的机会 ”“ 此前的政策制定者从未给穷人权利 ” ，莫迪在活动上慷慨激昂地表示， “ 该计划的受益人数几乎与欧盟所有国家人口总和相当，就连世界著名的医学杂志《柳叶刀》也在关注我们的计划 ” 。莫迪还雄心勃勃地说， “ 随着该计划逐步推进，印度二、三线城市将需要大约 2500 家医院和医疗机构，这将为社会提供更多的就业机会 ” 。印度卫生部长贾加特 · 普拉卡什 · 纳达在社交媒体上说：该计划将有力推动 “ 印度的医疗事业实现飞跃 ” 。

事实上，在莫迪 23 日宣布正式推出该医保计划前就已经频繁造势。早在今年年初，《印度时报》等媒体就已经提前披露，被称为 “ 莫迪医疗 ” 的 “ 国家医疗保险健康计划 ” 基本制定完成，将于年内全面铺开。《印度时报》 24 日称，目前多数地方邦已与中央政府就这一计划签订了备忘录，预计将在未来两三个月内逐步启动。

《印度时报》 24 日称，该计划在提出伊始，就瞄准了印度底层贫困人群的医疗问题。 “ 对穷人来说，最大的生活问题就是如何治病 ” ，莫迪今年初在推特上如此 “ 推销 ” 其履职总理以来在医疗卫生领域的最大手笔，称该计划 “ 将为贫穷的民众解决这一烦恼 ” 。《环球时报》记者 24 日登录当地多个印度社交媒体平台发现，绝大多数印度老百姓，尤其是底层民众对该计划都非常支持。

虽然该计划获得很多民众的支持，但质疑之声也随之而来。特伦甘纳邦、奥里萨邦、喀拉拉邦、旁遮普邦、新德里中央直辖区等 5 个邦声称 “ 本邦有更好的健康保障计划 ” 而拒绝签署。奥里萨邦首席部长纳文 · 帕特奈克甚至隔空对莫迪喊话说， “ 政府应该集中精力遏制国内燃油价格上涨问题，而不是在一个已经有了良好医疗保障计划的邦再强推什么新计划 ” 。





据当地媒体报道，印度财政部称已为该项目分配了 3.14 亿美元资金，但预计该项目每年的花费可能达数十亿美元，如此巨大的资金缺口引发此举会增加政府负担的忧虑。《印度斯坦时报》等媒体此前披露称，施行该计划预计花费将达到 16 亿美元之巨。尽管政府承诺资金将根据需求逐步增加，但如何长期维系却是难以回避的问题。印度国大党等反对派更是对此明确提出了异议。有人担心，全民医保计划可能迅速带来巨大的医疗需求敞口，或将给捉襟见肘的印度医疗基础设施造成更大压力。《印度时报》年初发表评论认为，印度的国家财政难以支撑耗资如此庞大的医疗计划。尽管印度财政部一直都在强调政府有足够的资金确保使保障计划顺利运作，但对资金来源和如何执行等相关细节始终语焉不详。

英国《卫报》 24 日称，除了资金供给存在风险，印度公共医疗卫生系统还有基础设施和医护人员短缺的双重问题。《环球时报》记者在走访旁遮普邦一家地方医院时发现，这家医院月均接待患者 200 余人次，覆盖周边方圆 50 公里范围，但长期工作的注册医师仅三人。

还有批评人士指责莫迪此时推动该计划，意在为明年的大选圈住中底层选民的选票。一名国大党籍前议员

24

日对英国《卫报》表示，

“

这个计划不过是一种选举的噱头，是个骗局罢了

”

。路透社评论认为，此举确有可能增加莫迪在

2019

年大选中获胜的机会。

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