Spotify等呼吁欧盟严管美国对手：依仗地位为所欲为

流媒体服务提供商 Spotify 和 Deezer 与欧盟企业和行业团体一同，呼吁欧盟监管者采取更严厉的措施阻止网络平台的不公平行为。

欧盟政府部门即将在未来几周对一项 P2B 立法提案进行投票，这项立法的目的是提升数字经济的透明度和公平度。

由于担心隐私和数据保护，欧盟最近几年出台了更加严格的法规，对谷歌、苹果和亚马逊等美国科技巨头主导的在线市场展开监管。





但欧盟出版协会以及欧洲中小企业和手工艺者协会在一份联合公开信中表示，这份 P2B 提案还不够深入。他们认为，如果想要促进持续的数字化增长，就需要针对平台的不公平行为出台定向措施。

在欧盟委员今年 4 月披露的这项 P2B 立法提案会迫使应用商店、搜索引擎、电子商务网站和酒店预订网站，在搜索结果的排序方式以及为何剔除某些服务等问题上更加透明。

这部立法还将允许企业共同对在线平台发起诉讼。

欧盟行业团体并没有在公开信中提到具体的平台。他们当时在信中说： “ 这些平台非但没有成为促进信息获取的门户，反而利用其特权地位成为数字经济的看门人。 ”

他们还表示，这些不公平的商业措施包括偏向自家服务、单方面突然改变条款、武断地施加营销禁令、强制使用特定的结算系统以及对数据使用方式任意施加限制措施。

代表谷歌、亚马逊和

eBay

等公司利益的科技行业游说团体

CCIA

表示，没有证据显示目前存在系统性问题，因此不应该施加更多监管。

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