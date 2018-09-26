上合组织秘书长：上合组织不是“亚洲版北约”

由太和智库主办的第二届太和文明论坛近日在北京举办。出席论坛的上合组织秘书长拉希德 · 阿利莫夫接受《环球时报》记者专访，就上合组织新动态、中俄关系等话题谈了自己的看法。阿利莫夫认为，上合组织不是 “ 亚洲的北约 ” ，这个新型国际组织就像一条大河、一曲合奏，在全球发挥着重要作用。

“ 印度和巴基斯坦首次一起参加反恐军事演习没有什么不可思议的地方，二者都是上合组织正式成员国，参加上合现有的 29 个机制的合作很正常。 ” 谈到印度和巴基斯坦今年 8 月共同参加在俄罗斯举行的 2018 上合组织 “ 和平使命 ” 反恐演习时，阿利莫夫告诉《环球时报》记者，印巴两国的加入使上合组织变得更加强大，特别是在针对恐怖主义、极端主义的斗争中。他强调说： “ 印度和巴基斯坦已成为上合组织不可分割的一部分。两国与上合组织的合作已有 12 年，如果说上合组织是一条大河，那么印度和巴基斯坦就是两条支流，现在这两个支流和大河融为一体，贡献也成倍增长。两国在上合框架内的所有合作领域都具有很大的潜力。 ”

阿利莫夫对上合组织感情深厚。他在采访中表示，上合组织 8 个成员国做到协商一致是很不容易的，而这正是上合的力量所在，体现出一个新型国际组织的力量。阿利莫夫说： “ 每一个成员国的声音都会被其他国家听到。上合组织就像一曲大合奏，其中每一件乐器都有其特点。这是上合和其他国际组织不同之处。印度和巴基斯坦很好地融入到我们的乐队中。 ”





谈到上合组织扩大问题，阿利莫夫说，上合已经历第一阶段扩员，目前的主要任务是使新成员国更好地融入其中。现在上合组织收到 10 个国家提出的申请，希望成为正式成员国、观察员国、对话伙伴国。 “ 土耳其在一年前成为了我们的对话伙伴国。未来前景会怎么样？这取决于上合各个成员国政府的共同决定。 ” 阿利莫夫这样告诉《环球时报》记者： “ 上合组织是一个新型国际组织。我们不会向其他组织看齐。上合不是亚洲的北约，因为我们不是一个军事政治集团。我们的军事演习是反恐演习，针对的是恐怖势力。上合组织要保证三个大洋之间的这片地域的和平稳定，其居民数量将近全球一半。上合要对地区稳定与和平负责，解决这个问题，我们依靠上合各个国家领导人之间的相互信任。 ”

谈到当前复杂的国际形势，阿利莫夫强调上合组织就是一种避免国际社会走向极端化的有力保障，特别是上合内部有睦邻友好合作的政策。他告诉《环球时报》记者，在世界矛盾频发的背景下，中俄关系持续走近、积极合作，是两个世界性大国友好合作的典范，对世界局势发挥着稳定器的作用。

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