欧盟达成减排折中方案：2030年新车型排放量削减35%

台媒称，在联合国专家对全球变暖的危险提出警告后，欧盟部长们9日虽然就汽车制造商减少碳排放程度相持不下，但最后终于接受轮值主席国奥地利所提出的折中方案。
据台湾“中央社”10月9日报道，欧盟部长们同意，2030年新车二氧化碳排放量比2021年车型减少35%，货车减排目标则降至30%。
奥地利环境部长伊丽莎白·克斯廷格告诉记者：“历经13小时协商，我们终于可以松一口气……折中方案符合各成员国的利益。”
报道称，部长会议达成的汽车减排目标比欧盟委员会建议的更高，但仍远低于欧洲议会上周表决主张的40%。
东欧成员国力挺德国的立场；卢森堡、荷兰和北欧国家则主张更具野心的大幅减排。
难掩失望的爱尔兰环境部长丹尼斯·诺顿表示：“这个方案比今早提出的更糟。”
社民党籍的德国环境部长斯韦尼娅·舒尔策表示，她想代表柏林当局支持更具野心的减排计划，尤其是在联合国机构政府间气候变化讨论会发出警告信号后。
但她坦承执政联盟友党、德国总理默克尔所属基督教民主联盟的立场强硬，她必须在会议中捍卫德国立场。
报道称，柏林当局忧心若减排目标设定过高，恐怕会对出口和就业造成伤害。大众、戴姆勒和宝马都是德国汽车制造商。
拥有雷诺和标致两大汽车制造商的法国曾表示，希望在2030年达到碳排放减少40%的目标，但似乎已接受折中立场。
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