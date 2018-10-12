欧盟达成减排折中方案：2030年新车型排放量削减35%

台媒称，在联合国专家对全球变暖的危险提出警告后，欧盟部长们 9 日虽然就汽车制造商减少碳排放程度相持不下，但最后终于接受轮值主席国奥地利所提出的折中方案。





据台湾 “ 中央社 ”10 月 9 日报道，欧盟部长们同意， 2030 年新车二氧化碳排放量比 2021 年车型减少 35% ，货车减排目标则降至 30% 。





奥地利环境部长伊丽莎白 · 克斯廷格告诉记者： “ 历经 13 小时协商，我们终于可以松一口气 …… 折中方案符合各成员国的利益。 ”





报道称，部长会议达成的汽车减排目标比欧盟委员会建议的更高，但仍远低于欧洲议会上周表决主张的 40% 。





东欧成员国力挺德国的立场；卢森堡、荷兰和北欧国家则主张更具野心的大幅减排。





难掩失望的爱尔兰环境部长丹尼斯 · 诺顿表示： “ 这个方案比今早提出的更糟。 ”





社民党籍的德国环境部长斯韦尼娅 · 舒尔策表示，她想代表柏林当局支持更具野心的减排计划，尤其是在联合国机构政府间气候变化讨论会发出警告信号后。





但她坦承执政联盟友党、德国总理默克尔所属基督教民主联盟的立场强硬，她必须在会议中捍卫德国立场。





报道称，柏林当局忧心若减排目标设定过高，恐怕会对出口和就业造成伤害。大众、戴姆勒和宝马都是德国汽车制造商。





拥有雷诺和标致两大汽车制造商的法国曾表示，希望在 2030 年达到碳排放减少 40% 的目标，但似乎已接受折中立场。





报道称，这项部长会议达成的协议还有待跟欧洲议会议员及欧盟委员会的艰难协商，首轮协商定于

17

日举行。

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