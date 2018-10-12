崔永元举报上海警方 中共政法委机关报表态：深查

中国女星范冰冰涉税案水落石出后，央视前名嘴崔永元马不停蹄地举报上海警方涉嫌违法违纪，对此，中共政法委机关报罕见发声。





北京时间 10 月 11 日，中国《法制日报》刊文评论崔永元此前在社交媒体发布的《一声长叹一声雷》，表态既然有人捅破这层纸，就该深查下去。





崔永元此前称，上海经侦警察参与欺诈，并亲眼见两名经侦大队的警察喝两万（ 1 元人民币约合 0.1456 美元）一瓶的酒，抽一千一条的烟。 针对崔永元的举报，上海警方通报称，多次尝试联系崔永元但未果，希望其能主动配合调查。





而崔永元怒怼上海警方，称警方把他的公司查个底朝天，居然联系不上？随后他指名道姓地提到彭姓上海警察以及其子的姓名。





《法制日报》称，崔永元的回应让上海警察尴尬，但比尴尬更要紧的是，如何对待崔永元的实名公开举报。





中共政法委机关报还提到范冰冰涉阴阳合同案，不仅导致范自身被重罚约 8.8 亿，而且也要中国娱乐圈面临更大的麻烦，涉事的税务官员亦被查。





报道强调，不管如何，崔永元都是一个举报人。宪法规定公民拥有举报权利，配合调查是举报人的义务。对于举报，强力部门必须查清事实，还要保护举报人。

针对崔永元的举报，报道强调，上海警方不必打嘴仗，尽快拿出不遮丑、不护短，全面公正的调查结论来说话。





报道还称，要保护好崔永元。他以一己之力对抗整个娱乐圈，已经够遭恨，而举报上海警方，更是一步险棋，麻烦更大。





中共政法委机关报最后强调，崔永元无意中触动一些深层次的问题，很多部门很多人都可能会卷入其中，但既然有人敢捅破这层纸，那么就有深查下去的理由。（多维新闻）

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