沪指跌穿2500点 中国部分券商暂停股票质押业务

A股市场持续深度调整，沪指失守2500点关口，又有一批股票面临质押爆仓的风险。
北京时间10月18日，中国股市跳空低开，随后迅速下挫，沪指盘中跌超2%，最低触及2508.56点，续创近4年新低，深成指和创业板指也一度跌超2%，创业板指盘中逼近1200点，随后创业板50成分股信维通信、华大基因等拉升，带动创业板指小幅拉升。
截至午间收盘，沪指报2510.62点，跌幅1.99%，深成指报7260.50点，跌幅1.42%；创指报1221.20点，跌幅0.87%。
午后，沪指盘中失守2500点关口，再创本轮调整以来新低，这也是2014年12月以来沪指首次回到2500点下方。
著名华人经济学家、原耶鲁大学金融学终身教授陈志武，日前就资本市场表示，有时候A股跌起来真可以没有基本面的理由，就因为太多人为干预产生价格扭曲。
中国媒体《经济日报》则指出，近期，在A股持续回调下，一度炙手可热的股票质押业务竟成了不少券商手中的“烫手山芋”。甚至，已有个别券商暂停了股票质押业务。
据不完全统计，截至10月16日，自今年8月起已有兴业证券、华鑫证券、东兴证券、银河证券、和西南证券等多家券商发布了股权质押诉讼公告，涉及金额超过30亿元人民币（1元人民币约合0.145美元）。
Wind数据显示，截至10月17日，沪深两市共有2,422家上市公司大股东存在股权质押未解押，占全部A股68.2%。质押总股数5,984.73亿股，较2018年初总质押4197.03亿股出现增长，但仍不到A股市场总股本的10%，风险总体可控。 市场最新质押总市值为3.95万亿元人民币，较年初4.57万亿缩水近14%。 （多维新闻）
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