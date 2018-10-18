    • 2018年10月18日

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    沪指跌穿2500点 中国部分券商暂停股票质押业务

    星期四, 十月 18, 2018 ,

    A股市场持续深度调整，沪指失守2500点关口，又有一批股票面临质押爆仓的风险。

    北京时间1018日，中国股市跳空低开，随后迅速下挫，沪指盘中跌超2%，最低触及2508.56点，续创近4年新低，深成指和创业板指也一度跌超2%，创业板指盘中逼近1200点，随后创业板50成分股信维通信、华大基因等拉升，带动创业板指小幅拉升。 

    截至午间收盘，沪指报2510.62点，跌幅1.99%，深成指报7260.50点，跌幅1.42%；创指报1221.20点，跌幅0.87% 

    午后，沪指盘中失守2500点关口，再创本轮调整以来新低，这也是201412月以来沪指首次回到2500点下方。 

    著名华人经济学家、原耶鲁大学金融学终身教授陈志武，日前就资本市场表示，有时候A股跌起来真可以没有基本面的理由，就因为太多人为干预产生价格扭曲。 

    中国媒体《经济日报》则指出，近期，在A股持续回调下，一度炙手可热的股票质押业务竟成了不少券商手中的烫手山芋。甚至，已有个别券商暂停了股票质押业务。 

    据不完全统计，截至1016日，自今年8月起已有兴业证券、华鑫证券、东兴证券、银河证券、和西南证券等多家券商发布了股权质押诉讼公告，涉及金额超过30亿元人民币（1元人民币约合0.145美元）。 

    《经济日报》的报道称，从多家券商内部人士了解到，除了部分券商暂停了股票质押融资业务外，不少券商上调股票质押融资门槛，不仅要看股票质押融资金额以及上市公司全部股票质押的相关比例，还要看质押个股资质和所处的行业是否符合要求。 

     Wind数据显示，截至1017日，沪深两市共有2,422家上市公司大股东存在股权质押未解押，占全部A68.2%。质押总股数5,984.73亿股，较2018年初总质押4197.03亿股出现增长，但仍不到A股市场总股本的10%，风险总体可控。 市场最新质押总市值为3.95万亿元人民币，较年初4.57万亿缩水近14% （多维新闻）

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