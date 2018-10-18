沪指跌穿2500点 中国部分券商暂停股票质押业务

A 股市场持续深度调整，沪指失守 2500 点关口，又有一批股票面临质押爆仓的风险。





北京时间 10 月 18 日，中国股市跳空低开，随后迅速下挫，沪指盘中跌超 2% ，最低触及 2508.56 点，续创近 4 年新低，深成指和创业板指也一度跌超 2% ，创业板指盘中逼近 1200 点，随后创业板 50 成分股信维通信、华大基因等拉升，带动创业板指小幅拉升。





截至午间收盘，沪指报 2510.62 点，跌幅 1.99% ，深成指报 7260.50 点，跌幅 1.42% ；创指报 1221.20 点，跌幅 0.87% 。





午后，沪指盘中失守 2500 点关口，再创本轮调整以来新低，这也是 2014 年 12 月以来沪指首次回到 2500 点下方。





著名华人经济学家、原耶鲁大学金融学终身教授陈志武，日前就资本市场表示，有时候 A 股跌起来真可以没有基本面的理由，就因为太多人为干预产生价格扭曲。





中国媒体《经济日报》则指出，近期，在 A 股持续回调下，一度炙手可热的股票质押业务竟成了不少券商手中的 “ 烫手山芋 ” 。甚至，已有个别券商暂停了股票质押业务。





据不完全统计，截至 10 月 16 日，自今年 8 月起已有兴业证券、华鑫证券、东兴证券、银河证券、和西南证券等多家券商发布了股权质押诉讼公告，涉及金额超过 30 亿元人民币（ 1 元人民币约合 0.145 美元）。





《经济日报》的报道称，从多家券商内部人士了解到，除了部分券商暂停了股票质押融资业务外，不少券商上调股票质押融资门槛，不仅要看股票质押融资金额以及上市公司全部股票质押的相关比例，还要看质押个股资质和所处的行业是否符合要求。





Wind

数据显示，截至

10

月

17

日，沪深两市共有

2,422

家上市公司大股东存在股权质押未解押，占全部

A

股

68.2%

。质押总股数

5,984.73

亿股，较

2018

年初总质押

4197.03

亿股出现增长，但仍不到

A

股市场总股本的

10%

，风险总体可控。

市场最新质押总市值为

3.95

万亿元人民币，较年初

4.57

万亿缩水近

14%

。

（多维新闻）

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