中东版"崔永元"因揭露沙特权贵黑幕，被特工残忍杀害分尸

有些工作一旦加入，似乎注定了人生的不归路。





沙特籍记者 贾迈勒 · 卡舒吉 （ Jamal Khashoggi ）进入沙特驻伊斯坦布尔领事馆后神秘失踪事件，渐渐浮出水面。





2018 年 10 月 16 日，土耳其警方透露：失踪两周的沙特记者 卡舒吉 终于被找到了，但是人已经被谋杀。





失踪的 卡舒吉 遭遇了什么？





10 月 2 日凌晨 3 点左右， 15 名沙特公民搭乘私人飞机已经降落伊斯坦布的国际机场，并且他们携带了一把骨据。





据沙特政府表述：这 15 名沙特公民来土耳其是为了旅游。





之后这 15 名公民居住在距离伊斯坦布尔领事馆比较相近的两家酒店内。





10 月 2 日下午， 59 岁的 卡舒吉 前往沙特驻伊斯坦布领事馆开具离婚证明，目的是为了与现在的未婚妻结婚，在进门之前， 卡舒吉 将手机交给一同前来的未婚妻。





当时如约进入使馆的 卡舒吉 ，从踏入使馆的门之后就消失的无影无踪。





据土耳其警方掌握的未公开音频和视频证据来看， 卡舒吉 从正门进入领事馆后，被一位沙特领事馆带进了办公室，之后就未见其从任何大门走出来。





但是领事馆的工作人员声称 卡舒吉 已经离开了。





有目击者表示：





当天在走在领事馆楼下，听到楼上传来令人绝望的声音，持续时间有 7 分钟。





一名土耳其的消息人士向媒体讲述说道：





“ 他完完整整的听取了音频里记录 卡舒吉 死亡的声音，有人将 卡舒吉 从总领事馆的办公室拖到了隔壁书房的桌子上，这些人根本没有打算审问哈肖吉，来这的目的是将其杀害。





随后，有人用注射器将某种未知的物质注入 卡舒吉 体内，哈肖吉很快安静下来、不再尖叫。





紧接着， 15 名沙特公民的头目开始在书房的桌子上肢解哈肖吉的躯体，当时 卡舒吉 还没有死。整个杀戮过程持续了 7 分钟。





该名头目肢解 卡舒吉 时，他的伙伴建议带上耳机听音乐。 ”





这名土耳其消息人士称：





录音里可以清楚听见头目的说话声。





据悉，该名头目是沙特阿拉伯内政部的法医专家。





2014 年，这位专家接受媒体采访时介绍过 “ 移动诊所 ” 的装置可以帮助验尸官在犯罪现场进行尸检，在 7 分钟内确定死因。





虽然土耳其政府并未公布相关证据，但是一切的矛头都指向了沙特政府。

为何沙特要 “ 屠杀 ” 卡舒吉 呢？





名门望族的 卡舒吉





10 月 2 日未失踪的 卡舒吉 是长期流亡美国的沙特记者，其推特上有将近 200 万的粉丝群体，也是世界上最著名阿拉伯的政治评论家之一。





1958 年 卡舒吉 出生在麦地那，其祖父名为穆罕默德 · 卡舒吉 （ Muhammad Khashoggi ），是现代沙特开国国王阿卜杜拉 · 阿齐兹 · 伊本 · 沙特的私人医生，他的叔叔阿德南（ Adnan Khashoggi ）是世界闻名的亿万富翁军火商，曾牵涉里根总统时期的伊朗军火门事件（ Iran-Contra Affairs ）。





1982 年， 卡舒吉 在印第安纳州立大学获得了工商管理学士学位。





之后， 卡舒吉 成为了一名沙特记者。 1980 年 -1990 年期间， 卡舒吉 采访了几次本拉登。





卡舒吉 还采访过沙特的多位国王以及高级政府官员，因此， 卡舒吉 也是唯一一个知道沙特阿拉伯皇室的秘密的人。





据悉， 卡舒吉 可能是沙特王室的重要的亲信。





卡舒吉 还曾担任阿富汗、阿尔及利亚、苏丹等国家的外派记者。





凭借这些种种事迹， 卡舒吉 在新闻界中名声大噪。





1999 年 -2003 年， 卡舒吉 被任命为《华盛顿邮报》在阿拉伯地区的副主编，但是两个月后， 卡舒吉 被阿拉伯日报解雇。





至此之后， 卡舒吉 自愿成为一位流浪的记者。





2017 年以后， 卡舒吉 搬到了美国，开始正式的为《华盛顿邮报》写新闻稿。





2017 年 6 月， 卡舒吉 获得美国 “ 杰出人才非移民工作签证 ” ，成为了《华盛顿邮报》的专栏作家。





2017 年 9 月， 卡舒吉 发文批评沙特政府对于卡塔尔的封锁，不仅如此，对于沙特王储的一些改革进行的抨击。





2018 年 9 月 11 日， 卡舒吉 的最后一篇专栏文章再一次的揭露沙特政府的 “ 罪行 ” 。





文章中直言不讳的讽刺沙特现任王室介入也门战争，引发了世界上最为严重的人道主义的灾难。





该文章的发表，削弱了沙特的自身国力，还在与伊朗的地区争霸中处于下风。





基于种种因素，各方媒体猜测 卡舒吉 本人所造成沙特政府严重的危机，故此沙特政府痛下杀手，也作为一次对于沙特政府有意见的人士警告。

毫无关系？



沙特政府措辞漏洞百出





该事件被报道后，不仅引起美国政府的关注，国际上的媒体人的也时刻关注 卡舒吉 被杀的真正原由。





基本认定， 卡舒吉 的死亡与沙特政府的最高层，现任沙特王储穆罕默德 · 本 · 萨勒曼（简称 MBS ）有关。





但是沙特政府坚决否认， 卡舒吉 只是当天在领事馆短暂的停留后就离开了，其失踪与沙特政府毫无关系。





更为讽刺的是，沙特驻伊斯坦布的领事默德 · 欧泰比（ Mohammed al-Otaibi ）还邀请了各大媒体人进入领事馆进行参观，由此来表明领事馆的清白。





当媒体人问及 卡舒吉 离开领事馆的监控录像时，却被告知监控只能看实时画面，不能保存。





据悉， 10 月 2 日下午 15 点 08 分，领事馆被拍摄到一辆外交车辆离开， 18 点 20 分，一架私人飞机从伊斯坦布机场起飞。





这样苍白无力的证词漏洞百出，事实也证明领事馆的人员撒了谎。





十天以后，土耳其政府对其领事馆进行调查，发现领事馆的内部墙壁已经重新粉刷。





虽然土耳其各方面言之凿凿，可因证据一直未公布，加上沙特政府强烈否认 卡舒吉 遇害，认定这名记者 “ 活着 ” 离开领事馆。





虽然目前 卡舒吉 的尸体已经被运送回了沙特，但是该事件还在调查中。





土耳其和沙特各执一词，美国政府态度如何





10 月 10 日，美国参议院 22 名议员联名致信特朗普，信中写道沙特这样的行为已经严重的破坏了《全球马格尼茨基人权问责法案（ Global Magnitsky Human Rights Accountability Act ）》相关条款，要求白宫做出举措，对于沙特政府侵犯人权的行为进行责罚。





在舆论与大国的强压之下，沙特国王萨勒曼亲自出面解决这个问题。





萨勒曼应约与特朗普通电话时坚称对卡舒吉失踪及可能遇害一事毫不知情，但因事实摆在眼前，在无法继续遮掩的情况下，间接对外承认沙方 “ 失手 ” 杀死 卡舒吉 。





这已不是沙特第一次在民权问题上遭受非议了。





今年 8 月加拿大总理特鲁多就严厉指责沙特逮捕民权人士，导致沙特直接撤回了在加拿大的外交人员，并且将在加拿大留下的数千名学生全部撤回，而且停止了飞往加拿大的航班。





这在当时引起了极大的关注，而这次事件明显更为严重。





法国总统马克龙要求沙特必须就此事做出回答，就连此前对此事漠不关心的特朗普也向国会承诺，如果沙特真的杀害了 卡舒吉 ，一定会受到美国严厉的惩罚。





目前美国、英国和法国都表示如果事件属实，将会对沙特 “ 出手 ” ，而沙特作为盟友的地位很可能被美国和欧洲抛弃。





而一旦失去美国和欧洲的保护，沙特在中东恐怕会难以自保。（加拿大中文报）

Twitter

sgnypost





