美报告：中国加入世贸使美国损失340万个就业岗位

今天公布的一份最新研究显示，据估计，中国加入世界贸易组织导致美国贸易逆差的爆炸式增长使美国损失了 340 万个就业岗位。





这份报告由美国经济政策研究所发布，内容是中国加入世贸组织在 2001 年至 2017 年间对美国贸易逆差增长产生的影响。报告显示，中国加入世贸组织对美国制造业的冲击最大，导致该行业 74% 的就业岗位流失。





美国经济政策研究所贸易和制造业政策研究部负责人、报告的作者之一罗伯特 · 斯科特说，尤其明显的是，流失的就业岗位大部分来自制造业。他说： “ 失业的制造业工人往往会退出劳动力大军。 ” 计算机和电子零部件行业的贸易逆差增长最多，导致 120 万个就业岗位流失。





斯科特说： “ 中国的经济增速正在下滑，唯一能让其保持活力的就是出口。 ” 他说： “ 如果我们减少贸易逆差，我认为我们能够做到，我们的高科技行业就能雇用更多劳动力。 ”





另一方面，在 2001 年中国加入世贸组织后，美国消费者因进口商品价格下降而受益。根据联邦储备银行发布的报告，由于中国加入世贸组织， 2000 年至 2006 年制造价格下降了 7.6% 。





【美国《洛杉矶时报》网站 10 月 23 日报道】题：报告称加州有 50 多万份工作流向中国，数量超过任何一州





根据美国某智库的一份报告，自 2001 年以来，在硅谷外包活动和南加州服装业持续萎缩的推波助澜下，加利福尼亚州流失到中国的就业岗位数量超过了其他任何一个州。





美国经济政策研究所的结论是，加州约有 56.25 万个就业岗位被转移，相当于 2017 年 1680 万个就业岗位的 3.34% 。据这份报告，自中国 2001 年加入世贸组织以来，美国总共流失了 340 万个就业岗位。





这份题为《中国造成的伤害加深》的报告是在特朗普总统升级与中国的贸易战之际发表的。报告作者之一、经济学家罗伯特 · 斯科特说，他的分析不应被解读为支持特朗普总统的政策。





他说： “ 对中国征收 25% 的关税不是解决办法。 ” 环太平洋贸易问题专家、经济学家孙圣源说，尽管加利福尼亚州的计算机和电子硬件制造业有很大一部分转移到了亚洲，但 “ 硅谷创造了很多软件就业岗位。我们从中国和韩国进口的许多硬件使用的是美国制造的软件 ” 。





该研究所 20 年来一直跟踪对华贸易，但这份研究遭到了美中贸易全国委员会的强烈质疑。该组织承认， “ 有些工人因为进口产品的成本更低而失去了工作岗位 ” ，但他们认为这项研究 “ 依据的是错误的假设，即从中国进口的每一种产品本来是在美国生产的 ” 。





该组织在一份声明中说： “ 我们从中国进口的大部分商品取代的是从其他国家进口的商品，而不是我们今天在美国生产的商品。想想家里的电视。背面的标签可能写着 ‘ 中国制造 ’ 。





15

年前，这个标签可能会是

‘

日本制造

’——

但它仍然是进口的。

”

Twitter

sgnypost





