产下大块头婴儿 母亲患乳腺癌风险增加

英媒称，一项研究显示，产下大块头的婴儿会使女性患乳腺癌的风险增加 53% 。这可能有助于确定哪些女性应该服用预防性药物或进行更为频繁的筛查。





据英国《泰晤士报》网站报道，这项研究还显示，早产也会增加患乳腺癌的风险。这些研究结果进一步证明，孕期的荷尔蒙和生理变化对女性患乳腺癌的风险有着重要影响。





在英国，乳腺癌是最常见的女性癌症，每年约有 5.5 万名女性罹患乳腺癌， 1.1 万名女性因此死亡。乳腺癌患者的生存率一直在提高，但不断上升的肥胖率和日益老龄化的人口意味着乳腺癌致死人数很可能会在 5 年内再次开始增加。





从长期来看，生孩子会降低女性患乳腺癌的风险，但到目前为止，还没有任何大型研究探讨过妊娠类型是否会影响这一风险。这项研究并没有证明二者之间的因果关系，但证明了产下大块头婴儿的女性的雌激素等激素水平较高 —— 众所周知，雌激素水平会影响患乳腺癌的风险。





领导这项研究的英国癌症研究所的安东尼 · 斯维尔德洛说： “ 妊娠期的性激素水平远远高于女性一生中其余时间的正常水平。妊娠期对女性日后患乳腺癌的风险有很大影响，而如果妊娠期会影响患乳腺癌的风险，那么妊娠类型可能也很重要。 ”





他查阅了 “ 乳腺癌现时代研究 ” 项目中 8.3 万名年龄在 16 岁至 102 岁之间的英国女性数据。在 9 年多的时间里，其中有 1767 人患上了乳腺癌。根据《乳腺癌研究》杂志发表的研究结果，如果产下的婴儿体重超过 4.5 公斤，那么女性患乳腺癌的风险就会增加 53% 。





该因素增加的风险接近于肥胖所构成的风险，高于每晚喝几杯酒所带来的风险。但斯维尔德洛教授说： “ 女性患乳腺癌的风险是基于非常多的因素，孕期的这些方面可能只是其中两个因素，而重要的是把所有因素综合起来考虑。我们不应该基于任何一个孤立的因素就得出结论或感到担忧：重要的是整体。 ”





目前尚不清楚的是，婴儿出生体重具体到达多少，女性患乳腺癌的风险才开始增加。在英国，有超过十分之一的婴儿（相当于每年大约 7.5 万个）的出生体重超过 4 公斤，其中还有大约 1 万个婴儿的体重超过 4.5 公斤。不过斯维尔德洛指出，如果进一步的研究证实了这一关联性，就可以将婴儿出生体重和妊娠期与家族历史以及生活方式结合起来，估算女性患乳腺癌的风险。





年龄在 50 岁至 70 岁之间的英国女性每 3 年会应邀接受一次筛查，但围绕着这样做的好处是否超过了不必要的治疗所造成的伤害，人们的争论却越来越激烈。英国国民保健署正在考虑是否更应该对高风险人群进行有针对性的筛查。患乳腺癌风险最高的约 25 万名女性也有资格获得他莫昔芬等预防性药物，但由于担心副作用，其中大多数人并没有服用此类药物。





斯维尔德洛教授说： “ 现在的挑战是更有针对性地进行药物预防和采取筛查等其他措施。 ” 他说： “ 我们现在正在付出巨大的努力，以建立更加准确的基于对大量风险因素进行综合考虑的风险预测模型。如果孩子的出生体重和妊娠期的影响得到证实，那么它们就会被添加到这些模型中。 ”





资助这项研究的英国

“

立即关注乳腺癌

”

组织的负责人摩根女男爵说：

“

这些都是重要的研究结果，因为我们现在能够在此基础上继续调查为什么妊娠期的这些方面会增加患乳腺癌的风险

……

通过找到像这样的新的线索

……

我们希望能够帮助更多的女性采取行动以降低她们的患病风险。

”

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