美国务卿:如果伊朗不撤出 叙利亚休想得到美援助

随着叙利亚局势紧张升级，各方在这一地区的博弈也更加激烈。当地时间周三（10日），美国国务卿迈克·蓬佩奥（Mike Pompeo）表示，只要伊朗的军队还驻扎在叙利亚一天，美国就拒绝向叙利亚提供任何额外的重建援助。
综合俄罗斯卫星通讯社和法新社报道，10日在向美国亲以色列团体发表讲话时，蓬佩奥强调，要继续推进美国孤立伊朗的政策，并称要对伊朗实施史上最严厉制裁。他表示：“现在将伊朗赶出叙利亚的责任主要落在叙政府的肩上，叙利亚要对伊朗的军事存在负责，如果叙利亚不能确保伊朗支援部队全部撤离，就别想从美国得到任何重建援助。”
此外，蓬佩奥称，打击叙利亚的恐怖主义势力仍然是第一要务，这和要求伊朗从叙利亚撤离是两码事。在这次讲话中，蓬佩奥没有对俄罗斯提出撤出叙利亚的要求，而伊朗和俄罗斯均是叙利亚政府军的主要支持者。
自2011年叙利亚内战爆发以来，已致近37万人死亡。目前，美国在叙利亚仍驻有约2000名士兵。美国国家安全顾问博尔顿在9月底召开的联大上公开宣称，美国撤出在叙利亚驻军的关键性条件，是伊朗武装力量从叙利亚的撤离。而上周，美国叙利亚事务特别代表杰弗里（Jim Jeffrey）和雷伯恩（Joel Rayburn）称，美国决心在叙利亚问题上达成政治解决方案，进而将叙政府同伊朗和俄罗斯分开。
美国自5月退出伊核协议之后，便加紧从各个方面对伊朗恢复制裁。近日，对伊朗的石油制裁也引发多方不满。伊朗总统鲁哈尼在上月举办的联合国大会上强调，美国正陷入“历史上前所未有的政治孤立”，批评美国单方面伊核协议的做法，并指责其有意利用制裁颠覆伊朗政府。
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