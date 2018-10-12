台当局盼俄罗斯对台“免签” 俄媒：不可能做对等回应

俄媒称，三名俄罗斯外交部消息人士对《消息报》透露，台当局对俄罗斯人实行免签制度后俄外交部正在研究回应举措。不过其中一名外交官承认，俄罗斯以一个中国原则为出发点，正式承认台湾是中国的一部分，据此不可能与台当局有任何对等协议。但他指出，莫斯科还是期望在半年内作出令人可接受的决定。不过这不是指免签，而是为台湾地区游客和商务人士简化签证制度，这类人群目前办签证需要等待两个月。





据俄罗斯《消息报》网站 10 月 10 日报道，莫斯科之所以将研究简化台湾地区游客与商务人士签证制度可能性的问题提上议事日程，是因为 2018 年 9 月 6 日台当局对俄罗斯人实行免签停留 14 天政策。台北此举是希望促进岛内旅游业发展并刺激经贸关系和投资积极性。免签制度已投入试运行 —— 到 2019 年 7 月 31 日。





报道称，俄罗斯不会作出对等回应 —— 与世界上多数国家一样，俄罗斯正式承认台湾是中国不可分割的一部分。尽管如此，目前俄方正在研究以何种方式简化台湾地区民众办理俄签证的问题。





其中一名俄外交部消息人士对该报解释说： “ 外交部正在研究回应举措。正在思考如何免于经内务部移民总局发出邀请和文件，以避免不必要的官僚主义拖延，台湾地区民众办理签证的时间往往因此拖延两个月。 ”





“ 台北莫斯科经济文化协调委员会 ” 驻莫斯科代表处代表耿中庸称， “ 我们当然欢迎俄方为台湾地区商务人士和游客简化签证制度 ” 。





他同时希望，台北不久前实行的免签制度将令俄罗斯游客涌入台湾。





报道称， 2017 年约 8000 名俄罗斯人来到台湾，今年台湾有望接待 1 万名俄罗斯客人。耿中庸表示，台当局期望 2019 年的增长更强劲。目前一个团的俄罗斯旅行社代表受台当局观光局邀请正在台湾地区进行娱乐资源考察。 10 月底和 11 月预计还有三个团的俄旅行社将参观考察。

报道还称，台湾地区民众对赴俄旅行也有兴趣，尤其是远东地区。允许台湾地区民众持

“

电子签证

”

访问符拉迪沃斯托克自由港或有助于增加这种可能。

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