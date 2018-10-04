假冒伪劣产品泛滥 亚马逊或被标记为“恶名市场”

每年美国贸易代表办公室（USTR）都会发布一份“恶名市场”名单，这些市场上假冒和盗版产品泛滥，损害美国品牌的知识产权。这份名单不仅是对消费者的警告，也是对某些企业的公开羞辱，中国的淘宝曾一度在这份名单中。
今年，美国服装和鞋类协会（AAFA）希望将亚马逊上的某些市场——即第三方卖家销售其产品的市场——也加入到该名单。
AAFA提出加入该名单的市场包括英国、加拿大和德国的亚马逊市场。AAFA对USTR表示，其成员发现这些市场为“最不配合最不合规的亚马逊市场”。但亚马逊本身并未被AAFA提议标记为恶名市场，因为这份恶名市场名单主要针对的是国外市场。AAFA亦指出“很多AAFA成员也报告相同的问题在亚马逊上也持续存在。”
在一份声明中，亚马逊回复AAFA的信称：“我们一直大力投资保护我们市场免受假货影响，也将继续与AAFA和其成员合作来保护他们的知识产权和我们的消费者。”
“亚马逊一直是未来零售行业的领导者，也为未来零售做出了宝贵的贡献，”AAFA的总裁兼首席执行官Rick Helfenbein在声明中说，“我们相信亚马逊可以成为，也应该成为打击假冒伪劣产品的先锋。”
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