假冒伪劣产品泛滥 亚马逊或被标记为“恶名市场”

每年美国贸易代表办公室（ USTR ）都会发布一份 “ 恶名市场 ” 名单，这些市场上假冒和盗版产品泛滥，损害美国品牌的知识产权。这份名单不仅是对消费者的警告，也是对某些企业的公开羞辱，中国的淘宝曾一度在这份名单中。

今年，美国服装和鞋类协会（ AAFA ）希望将亚马逊上的某些市场 —— 即第三方卖家销售其产品的市场 —— 也加入到该名单。

AAFA 提出加入该名单的市场包括英国、加拿大和德国的亚马逊市场。 AAFA 对 USTR 表示，其成员发现这些市场为 “ 最不配合最不合规的亚马逊市场 ” 。但亚马逊本身并未被 AAFA 提议标记为恶名市场，因为这份恶名市场名单主要针对的是国外市场。 AAFA 亦指出 “ 很多 AAFA 成员也报告相同的问题在亚马逊上也持续存在。 ”

在一份声明中，亚马逊回复 AAFA 的信称： “ 我们一直大力投资保护我们市场免受假货影响，也将继续与 AAFA 和其成员合作来保护他们的知识产权和我们的消费者。 ”

“

亚马逊一直是未来零售行业的领导者，也为未来零售做出了宝贵的贡献，

”AAFA

的总裁兼首席执行官

Rick Helfenbein

在声明中说，

“

我们相信亚马逊可以成为，也应该成为打击假冒伪劣产品的先锋。

”

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