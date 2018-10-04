美国华人枪杀岳父母案谋杀罪名成立 拟于11月宣判

据美国《世界日报》报道，美国西柯汶纳市 2016 年 4 月 13 日晚间 8 时许间发生华人女婿汪勋厉 (Caminero Wang ) ，射杀赴美探亲的岳父母案，该案经陪审团闭门研议后， 10 月 1 日裁定被告谋杀罪成立，并符合一项可望加重处罚的特殊情况指控 ，预计法官在 11 月 8 日宣判时，极可能判处被告终身监禁不得假释。

本案由陪审团审理， 9 月 27 日第一次闭门研议时，并未达成共识，最终在 10 月 1 日一致裁定，被告汪勋厉谋杀罪成立，这也是检察官在结辩陈词时，要求对被告定的罪名。虽然被告辩护律师认为，被告在案发后感到后悔，且被告在自辩时声称枪击属于被迫和自卫，但陪审团发现多处疑点，并未采纳被告说法。

西柯汶纳市华裔副市长吴桐淮则认为，被告罪有应得，被控谋杀罪名成立，应对死者有少许弥补，他表示这起案件发生在他所在城市，提醒华人一旦配偶有家暴倾向应该及时报警。当地华人组织也应该对华人居民，提高家暴觉醒工作。





律师蔡玟慧表示，检察官之所以未要求被告死刑，与加州对死刑判决有诸多争议有关。实际上被告自辩内容有很多漏洞，无法在被迫与自卫方面自圆其说。而检察官之所以未对被告求处死刑，与加州对死刑判决有诸多争议有很大关系；若求处死刑，在加州执行起来不很容易，或可能节外生枝。此外，该案被告在法官最终判决时，是否会考虑被告还有三个年幼孩子，在量刑上再有所考虑，目前尚不得而知。

律师刘龙珠表示，这起家暴案陪审团裁定谋杀罪名成立，说明被告是有准备作案，其动机并非临时起意。同时这是一起家庭悲剧，被告后来也有后悔的态度，在法庭上说不希望悲剧再发生。从冲突根源上说是文化冲突，被告久在美国生活，不希望长辈介入家事不希望同住，这与中国国内很多人的家庭观念有巨大分歧。他也提醒喜欢玩枪拥枪的华人，只有在情绪管理非常稳定下，才可接触枪枝，若有些许暴力倾向，建议不要玩枪或拥枪。

汪勋厉因这起家暴案被捕，被控一级谋杀，不得保释。遭射杀的岳父母刁艾平

(

译音

)

、张蜀

(

译音

)

均

60

岁。案发时被告三个年幼孩子，分别是八岁、六岁和三岁，都躲在一楼卫生间目睹案件，并惊吓尖叫；被告妻子案发时上夜班。案发后警方赶到，汪勋厉开门与警员对话并被戴上手铐。警方称汪勋厉于

2013

年

3

月在艾尔蒙地市居住时，曾因一起家暴案被捕。

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