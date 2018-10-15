特朗普暗示防长马蒂斯可能离任：“他像个民主党人”

德媒称，美国总统唐纳德 · 特朗普没有排除国防部长詹姆斯 · 马蒂斯离开政府的可能。他在接受哥伦比亚广播公司采访时说，不知道马蒂斯是否会辞职。





据德国《明镜》周刊网站 10 月 14 日报道，当主持人问他是否认为其国防部长会离开政府时，他说： “ 他可能会这样做。 ” 这位共和党总统继续说，马蒂斯并没有告诉他是否想辞职，并补充道： “ 如果您想听实话，我认为他像个民主党人。但马蒂斯将军是个好人。我们相处很好。他可能会走。每个人在某个时候都会离开。 ”





报道称，在美国常驻联合国代表妮基 · 黑利宣布辞职后，特朗普承诺改组内阁。 “ 我在改变周围的事物，我有权这样做。我有一些出色的人在待命。他们将进入政府，他们会有出色的表现。 ”





特朗普说，他有一个 “ 了不起的内阁 ” 。同时，他又有所保留地表示： “ 有几个人我不满意。我有几个不喜欢的人，但我也有另一些十分喜欢的人。 ”





报道称，最近，关于马蒂斯辞职或被免职的传闻越来越多。多家报纸报道，马蒂斯将在未来几周离开政府。





著名记者鲍勃 · 伍德沃德在其不久前出版的揭露白宫内幕的《恐惧》一书中写道，马蒂斯曾多次傲慢地发表对特朗普的看法。据该书透露，他曾在内部圈子表示，特朗普对政治的理解是五六年级小学生的水准。





《纽约时报》随即引用以前和现任政府官员的话报道称，马蒂斯作为国防部长的日子已进入倒计时，因为总统只想让忠实的追随者和赞同者围绕自己。

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