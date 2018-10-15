特朗普暗示防长马蒂斯可能离任：“他像个民主党人”

德媒称，美国总统唐纳德·特朗普没有排除国防部长詹姆斯·马蒂斯离开政府的可能。他在接受哥伦比亚广播公司采访时说，不知道马蒂斯是否会辞职。
据德国《明镜》周刊网站10月14日报道，当主持人问他是否认为其国防部长会离开政府时，他说：“他可能会这样做。”这位共和党总统继续说，马蒂斯并没有告诉他是否想辞职，并补充道：“如果您想听实话，我认为他像个民主党人。但马蒂斯将军是个好人。我们相处很好。他可能会走。每个人在某个时候都会离开。”
报道称，在美国常驻联合国代表妮基·黑利宣布辞职后，特朗普承诺改组内阁。“我在改变周围的事物，我有权这样做。我有一些出色的人在待命。他们将进入政府，他们会有出色的表现。”
特朗普说，他有一个“了不起的内阁”。同时，他又有所保留地表示：“有几个人我不满意。我有几个不喜欢的人，但我也有另一些十分喜欢的人。”
报道称，最近，关于马蒂斯辞职或被免职的传闻越来越多。多家报纸报道，马蒂斯将在未来几周离开政府。
著名记者鲍勃·伍德沃德在其不久前出版的揭露白宫内幕的《恐惧》一书中写道，马蒂斯曾多次傲慢地发表对特朗普的看法。据该书透露，他曾在内部圈子表示，特朗普对政治的理解是五六年级小学生的水准。
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