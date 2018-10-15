美国财长努钦称中国认为本币贬值不符合中方利益

美国财政部长努钦周六称，中国官员本周对他表示，人民币进一步贬值不符合中国的利益。
他在记者会上还表示，对于美中两国贸易紧张局势升温之际中国可能抛售美债，目前并没有让他夜不能寐。
“我们进行了富有成果的对话，他们向我强调，人民币继续贬值不符合他们的利益，”努钦在印尼巴厘岛举行的国际货币基金组织(IMF)暨世界银行年会上说。
“正如我所说，对我们而言，汇率问题是贸易中一个重要问题，我们将会把它作为贸易谈判的组成部分。我们将确保(人民币)贬值不会被用于贸易竞争性目的。”
此前，努钦对人民币兑美元贬至10年低点附近表示忧虑，美国财政部即将公布众人期待的汇率操纵问题报告。
努钦表示，美国方面还未决定，总统特朗普是否将在11月底于阿根廷举行的G20领导人峰会上同中国国家主席习近平会晤。
“如果我们能够朝举行会谈取得进展，那么我将鼓励这么做，这是我们正在讨论的。目前并没有设定先决条件，总统将决定此事。”
努钦称他并不担心中国所持1.17万亿(兆)美元美债可能会因两国贸易紧张局势而被抛售。
“美债市场流动性非常好。我们在讨论中从来没有说起过这事。我希望他们认为持有美国资产、美元和美债是好事。”
努钦还重申了对美国联邦储备委员会(美联储/FED)保持独立的支持，尽管特朗普一直批评美联储升息。
他说，他不会对美联储的政策置评，但称特朗普“有权”对美国利率发表他的看法。
“总统已明确表示，他希望降息而非升息，他担心如果美联储升息太快，可能会对我们的经济增长产生影响，”努钦说，并补充称他和特朗普的观点没有不一致。（路透社）
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