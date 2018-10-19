台媒评美船泊高雄：打“台湾牌”试探大陆底线

台媒称，美国海军科学研究船“托马斯”号15日起停泊在高雄港9号码头，预计18日转赴澳大利亚。
台湾中时电子报10月17日刊登文章称，由于正值2017年美国国会通过含有鼓励所谓“美台军舰互访”修正案的《2018财年国防授权法》一周年左右，时机非常敏感，引起各方揣测。值得注意的是，此次美舰停泊高雄港与2015年两架美国F-18战斗机迫降台南机场这两件事，虽然美国和台湾地区都已换领导人、机舰不同、理由互异，但从美国角度来看，两者有异曲同工之妙。
台当局防务部门负责人严德发16日下午表示，“托马斯”号来台是进行与台大海洋所的学术合作，并非军事交流，与台军无关，也与美国国防授权法无关。
文章称，尽管如此，“托马斯”号属于美国海军所有，由位于西雅图的华盛顿大学海洋学院操作，是美国政府与各大学合作进行海洋研究计划的船只之一。该舰具备遥控水下载具，可以测量盐度、温度、压力和化学性质等水文资料。
文章称，美国已经放出消息，美国太平洋舰队计划于11月在南海与台湾海峡举行联合军演，如果此项消息属实，此时不派遣“托马斯”号来台测量台湾海峡的各项水文资料，更待何时？
文章指出，在美国与中国大陆贸易战节节升高且扩展到科技、汇率、军事层面的今天，即使南海与台湾海峡军演最后只是虚张声势，但好歹也要做做样子，比划两下，才像是玩真的。此时“托马斯”号来台停泊，未尝不是为这项演习探测风向，观望各界反应。
文章称，2015年4月1日，从日本琉球基地起飞的两架美国F-18战斗机，因2号机疑似机件故障而选择迫降台南机场，如果与“托马斯”号停泊高雄港这件事作比较，虽有不少差异，但却有更大的相似性。
文章指出，如果说美国战机迫降台南机场是探触中国大陆底线，则“托马斯”号到高雄港对台湾海峡进行研究就是测试北京的反应。2015年是美国奥巴马政府主政，台湾地区领导人是马英九。2016年5月台湾当局领导人换成蔡英文，美国则在2017年1月由特朗普总统领导国政。由此观之，不论领导人是谁，美国都会用各种方法试探中国大陆的底线与反应。
文章称，1979年中美建交后，美国战机降落台湾机场过去公开的至少有两次，而美国海军研究船“托马斯”号停泊在高雄港今年已是第四次。可见有没有那条鼓励美国与台湾地区军舰互访的修正案并不重要。只要美国军方开口，台湾很难说“不”。
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