台媒评美船泊高雄：打“台湾牌”试探大陆底线

台媒称，美国海军科学研究船 “ 托马斯 ” 号 15 日起停泊在高雄港 9 号码头，预计 18 日转赴澳大利亚。





台湾中时电子报 10 月 17 日刊登文章称，由于正值 2017 年美国国会通过含有鼓励所谓 “ 美台军舰互访 ” 修正案的《 2018 财年国防授权法》一周年左右，时机非常敏感，引起各方揣测。值得注意的是，此次美舰停泊高雄港与 2015 年两架美国 F-18 战斗机迫降台南机场这两件事，虽然美国和台湾地区都已换领导人、机舰不同、理由互异，但从美国角度来看，两者有异曲同工之妙。





台当局防务部门负责人严德发 16 日下午表示， “ 托马斯 ” 号来台是进行与台大海洋所的学术合作，并非军事交流，与台军无关，也与美国国防授权法无关。





文章称，尽管如此， “ 托马斯 ” 号属于美国海军所有，由位于西雅图的华盛顿大学海洋学院操作，是美国政府与各大学合作进行海洋研究计划的船只之一。该舰具备遥控水下载具，可以测量盐度、温度、压力和化学性质等水文资料。





文章称，美国已经放出消息，美国太平洋舰队计划于 11 月在南海与台湾海峡举行联合军演，如果此项消息属实，此时不派遣 “ 托马斯 ” 号来台测量台湾海峡的各项水文资料，更待何时？

文章指出，在美国与中国大陆贸易战节节升高且扩展到科技、汇率、军事层面的今天，即使南海与台湾海峡军演最后只是虚张声势，但好歹也要做做样子，比划两下，才像是玩真的。此时 “ 托马斯 ” 号来台停泊，未尝不是为这项演习探测风向，观望各界反应。





文章称， 2015 年 4 月 1 日，从日本琉球基地起飞的两架美国 F-18 战斗机，因 2 号机疑似机件故障而选择迫降台南机场，如果与 “ 托马斯 ” 号停泊高雄港这件事作比较，虽有不少差异，但却有更大的相似性。





文章指出，如果说美国战机迫降台南机场是探触中国大陆底线，则 “ 托马斯 ” 号到高雄港对台湾海峡进行研究就是测试北京的反应。 2015 年是美国奥巴马政府主政，台湾地区领导人是马英九。 2016 年 5 月台湾当局领导人换成蔡英文，美国则在 2017 年 1 月由特朗普总统领导国政。由此观之，不论领导人是谁，美国都会用各种方法试探中国大陆的底线与反应。





文章称， 1979 年中美建交后，美国战机降落台湾机场过去公开的至少有两次，而美国海军研究船 “ 托马斯 ” 号停泊在高雄港今年已是第四次。可见有没有那条鼓励美国与台湾地区军舰互访的修正案并不重要。只要美国军方开口，台湾很难说 “ 不 ” 。





文章认为，不论是美机降落台湾机场，或是美舰停泊台湾港口，对美国来说都是

“

说不打台湾牌

”

的

“

台湾牌

”

。

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