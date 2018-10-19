教皇方济各称愿接受邀请访朝

韩国总统文在寅周四会见了教皇方济各。韩国总统办公室说，文在寅向教皇转达了朝鲜领导人金正恩的口信，邀请教皇访问。韩联社援引文在寅办公室的消息报道称，身为天主教徒的文在寅还请教皇方济各祝愿朝鲜半岛和平、和解、共享繁荣。





【韩联社梵蒂冈城 10 月 18 日电】 18 日，教皇方济各在与韩国总统文在寅举行单独会面时表示，若朝鲜发来正式邀请，定将给予回复。如果情况允许，愿应邀访朝。青瓦台国民沟通首席秘书尹永灿表示，文在寅当天应邀访问罗马教廷，并转达了朝鲜国务委员会委员长金正恩邀请教皇方济各访朝的口信。





对此，方济各表示，希望朝方能发来正式邀请函。分析认为，教皇上述发言可被视为事实上已接受金正恩的访朝邀请。文在寅表示，预计朝方将在短期内发出正式邀请函。





方济各表示，将一如既往支持韩国政府在推进半岛和平进程中付出的努力，希望韩方继续勇往直前，取得更大进展。文在寅转达了金正恩对教皇为平昌冬奥会和韩朝首脑会谈送上祝福的感激之情。对此，方济各也向朝方深表感谢。





文在寅表示： “ 过去一年来，每当半岛局势面临困难的关键时刻，我们始终将教皇所说的 ‘ 对话是解决所有矛盾的唯一办法 ’ 这句话铭记于心。在此基础上，韩朝美首脑积极开展对话，为实现半岛无核化和构建永久和平奠定了基础。 ” 另据青瓦台有关人士介绍，虽然和教皇的会晤内容通常不对外公开，但经过双方提前协商，决定将主要内容对外公开。





【韩联社梵蒂冈城 10 月 18 日电】 18 日，韩国总统文在寅在罗马教廷与教皇方济各举行会谈，双方就韩国天主教的角色、韩国与教廷关系的发展以及半岛和平与和解等共同关切的问题深入交换意见。





据青瓦台报道，文在寅在会上介绍了韩朝首脑会谈等韩国政府为半岛和平所付出的努力，并请求教皇继续为半岛和平、和解与共同繁荣祈祷。迄今，韩国总统已八次同教皇举行会晤。方济各在就任翌年（ 2014 年）的亚洲之行中，将韩国作为首站。文在寅也在去年 5 月就任总统后派遣特使访问教廷。

Twitter

sgnypost





