阿联酋女子因偷看丈夫手机被判3个月监禁

《每日邮报》 2 日报道，近日，阿联酋一家法院判处一名妇女三个月监禁，原因是她在丈夫不知情的情况下查看了丈夫的手机。

这名妇女的丈夫对她提起了诉讼，指控她侵犯了他的隐私，并对她进行了审判。





位于阿拉伯联合酋长国最北部、以阿拉伯湾海滩闻名的卡塔尔拉斯卡伊玛（ Ras Al Khaimah ）的一家法院判定这名女子有罪。

在针对她的声明中，女子的丈夫说，她背着我查看了他的手机，并将所有数据复制到另一台设备上，以便在晚些时候搜索这些信息。

据说女子是在丈夫睡觉的时候翻看了丈夫的手机内容，并随后将照片和聊天内容转移到另一台手机上，展示给她的兄弟姐妹看。

女子声称丈夫给了她密码，并允许她看他的手机，因为她发现他以前和其他女人聊天，丈夫这才翻脸的。

据了解，阿联酋严格的隐私法律禁止任何人秘密查看电话数据。

一些网友在推特上为这位妻子辩护，其中一张帖子写道： “ 如果她没有怀疑什么事情，她就不会看他的手机了。 ”“ 他把自己的妻子关进监狱难道不可耻吗？ ”

但也有人说她应该被关进监狱，

“

这是她应得的。

”

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