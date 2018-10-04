澳大利亚要求科技公司“开后门” 苹果、FB等反对

游说团体 “ 互联网安全联盟 ” （以下简称 “ASSI” ）今日表示， Facebook 、苹果、 Alphabet 和亚马逊这四大科技巨头将反对澳大利亚一项正在拟议中的新法规，即要求这些公司允许监管部门在特定情况下访问其用户的隐私加密数据。

澳大利亚今年 8 月曾提议，如果企业或个人不按照法院的要求允许监管部门访问隐私数据，则最高将面临 1000 万澳元（约合 720 万美元）的罚款或入狱监禁。澳大利亚政府当时称，随着恐怖袭击风险的增加，这项立法提议是必要的。

这项立法提议预计于未来数周举行初步的投票表决。据 ASSI 称，在此之前， Facebook 、苹果、 Alphabet 和亚马逊这四大科技巨头将联合游说立法人员，希望修改这份法规。

ASSI 发言人莉齐 · 奥希（ Lizzie O’Shea ）称： “ 任何削弱加密数据的行为对于我们的数字安全都一个极大的风险。 ” 奥希还称， Facebook 、苹果、 Alphabet 和亚马逊已证实将游说立法人员修改这份法规。

一直以来，科技公司都反对为监管部门开

“

后门

”

，允许他们访问用户的隐私数据。

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