女佣不堪虐待欲逃跑却吊窗外 雇主拍视频任其掉下

据《每日邮报》 3 日报道，去年的一段视频显示，在科威特的一位埃塞俄比亚女佣悬挂在 7 楼窗外，一只手抓着窗框，一边哭着向女雇主求救，但女雇主只是拍照并未伸出援手，最后这个女佣掉了下去。不过幸运的是，她只是掉在下面的金属雨篷上，只有些骨折和其他轻伤。





据报道，这名女佣是想翻窗逃跑，当时她被吓坏了，尖叫着 “ 拉我一把，拉我一把 ” 。拿着相机拍摄的女雇主在视频中说， “ 哦，疯了，你回来吧。 ”

不过，女雇主并未伸手救她，最终这名女佣再无力支撑，摔倒在下面雨篷上，这也似乎减轻了冲击力。





后来，医护人员救出了这名女佣，并将她送往医院。在医院里，她被发现手臂骨折，鼻子和耳朵流血。

女雇主在 2017 年 3 月被控 “ 未经他人同意拍摄并发布他人视频 ” ，被判入狱一年零八个月。

据 Stepfeed 报道，女雇主称，她拍下视频，是为了证明她没有伤害女佣。





据当地媒体当时报道，刑事调查警察将女雇主告上了公诉机关，称其未能帮助受害者。当时并没有透露女佣吊在窗外的原因。

科威特是一个石油资源丰富的海湾国家，有

60

多万家庭佣工，其中大多数是亚洲人，其中许多人抱怨受到虐待和拖欠工资。

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