进化的力量：2018诺贝尔化学奖聚焦“蛋白质”

10月3日下午，瑞典皇家科学院宣布，将2018年诺贝尔化学奖授予美国加州理工学院的弗朗西斯·阿诺德、美国密苏里大学的乔治·史密斯以及英国剑桥MRC分子生物学实验室的格雷戈里·温特爵士。
阿诺德因首次进行了“酶的定向进化”占奖项的一半，她也是诺贝尔化学奖史上第5位获奖的女性。
史密斯和温特爵士将分享奖项的另一半，他们的贡献是“肽类和抗体的噬菌体展示”。史密斯开发了一种称为“噬菌体展示”的方法，其中噬菌体可用于进化新蛋白质。温特爵士则使用噬菌体来生产新的药物。
据《纽约时报》，通过定向进化产生的酶可用于制造从生物燃料到药物的所有物质。而噬菌体展示产生的抗体能够中和毒素，抵抗自身免疫疾病并治愈转移性癌症。
他们将获得金质奖章、证书，并分享900万瑞典克朗（约合人民币696万元）的奖金。
诺贝尔化学奖档案
第一次颁奖：1901年
总共颁奖次数：109次（截至2017年）
未颁奖年份：1916、1917、1919、1924、1933、1940、1941、1942
获奖人数：178人
女性获奖者：4名，分别是玛丽·居里（波兰裔法国籍，1911）、伊雷娜·约里奥-居里（法国，1935）、多萝西·克劳福特·霍奇金（英国，1964）、阿达·约纳特（以色列，2009）
多次获奖者：玛丽·居里（1903年物理奖；1911年化学奖）；莱纳斯·鲍林（1954年化学奖；1962年和平奖；唯一一位两次都是单人获奖的获奖者）；弗雷德里克·桑格（1958、1980两次获化学奖）
诺贝尔化学奖中的华人
在诺贝尔化学奖的获奖名单上，有一位中国人，一位美籍华裔。
1986年，著名化学家李远哲与美国哈佛大学的达德利·赫希巴赫、加拿大多伦多大学的约翰·波拉尼同获诺贝尔化学奖，以表彰他们应用交叉分子束实验方法在反应动力学方面的研究成果。
李远哲1936年生于台湾省新竹市，1974年加入美国国籍，1994年放弃美国国籍回到台湾，是第一位获得诺贝尔化学奖的中国人。
另一位则是“中国导弹之父”钱学森的堂侄、美籍华裔化学家钱永健。钱永健1952年生于美国纽约，2008年与美国生物学家马丁·沙尔菲、日本有机化学家下村修同获诺贝尔化学奖，以表彰他们在绿色荧光蛋白方面的研究。
2016年8月24日，钱永健在美国俄勒冈州逝世，享年64岁。
诺奖“家庭档”
提到诺贝尔奖的“家庭档”，最令人瞩目的无疑是居里夫人一家。
1903年，“居里夫妇”——玛丽·居里和丈夫皮埃尔·居里同获诺贝尔物理学奖。
1911年，玛丽·居里独获诺贝尔化学奖。
1935年，“小居里夫妇”——“居里夫妇”大女儿伊雷娜·约里奥-居里和丈夫弗雷德里克·约里奥-居里同获诺贝尔化学奖。原本伊雷娜·居里婚后该随夫姓约里奥，但为了纪念“居里”这一伟大姓氏，伊雷娜和丈夫决定将两人的姓合并成“约里奥-居里”。
1965年，联合国儿童基金会（UNICEF）获诺贝尔和平奖，而代为领奖的正是“居里夫妇”小女儿艾芙·居里的丈夫亨利·拉波易斯。
除居里夫人的“家庭档”外，诺贝尔奖中还有许多的“夫妻档”、“母女档”、“父女档”、“父子档”、“兄弟档”。
“夫妻档”中除“居里夫妇”、“小居里夫妇”外，还有3对“夫妻档”。
1947年，卡尔·科里和妻子格蒂·科里因发现糖代谢中的酶促反应，获诺贝尔生理学或医学奖。
2014年，梅·布里特·莫泽和丈夫爱德华·莫泽因发现组成大脑定位系统的细胞获诺贝尔生理学或医学奖。
此外还有一对分获不同奖项的诺奖夫妇。丈夫贡纳尔·米达尔于1974年获诺贝尔经济学奖，妻子阿瓦尔·米达尔则因在世界核裁军运动中做出的贡献获1982年诺贝尔和平奖。
化学奖颁给了“非化学家”？
诺贝尔化学奖一直以来颇受争议，许多化学家认为诺贝尔化学奖经常颁给“非化学家”，成了“理科综合奖”。
几十年间，生物化学、分子生物学、物理化学、生物物理甚至材料科学等领域的科学家都曾获得诺贝尔化学奖。据统计，2012年之前的十年间，只有4个奖项是授予严格意义上的化学研究。
2017年的诺贝尔化学奖最终颁给了英国科学家理查德·亨德森、美国科学家约阿希姆·弗兰克以及瑞士科学家雅克·杜博歇，表彰他们在冷冻显微术领域的贡献。这三位获奖者都有生物物理学背景。
英国《经济学人》分析称，在诺贝尔奖初设期，生物学还处于起步阶段，因此当时并未设立这一奖项。而化学领域跨度较大，形成许多交叉学科。
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