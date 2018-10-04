进化的力量：2018诺贝尔化学奖聚焦“蛋白质”

10 月 3 日下午，瑞典皇家科学院宣布，将 2018 年诺贝尔化学奖授予美国加州理工学院的弗朗西斯 · 阿诺德、美国密苏里大学的乔治 · 史密斯以及英国剑桥 MRC 分子生物学实验室的格雷戈里 · 温特爵士。





阿诺德因首次进行了 “ 酶的定向进化 ” 占奖项的一半，她也是诺贝尔化学奖史上第 5 位获奖的女性。

史密斯和温特爵士将分享奖项的另一半，他们的贡献是 “ 肽类和抗体的噬菌体展示 ” 。史密斯开发了一种称为 “ 噬菌体展示 ” 的方法，其中噬菌体可用于进化新蛋白质。温特爵士则使用噬菌体来生产新的药物。

据《纽约时报》，通过定向进化产生的酶可用于制造从生物燃料到药物的所有物质。而噬菌体展示产生的抗体能够中和毒素，抵抗自身免疫疾病并治愈转移性癌症。





他们将获得金质奖章、证书，并分享 900 万瑞典克朗（约合人民币 696 万元）的奖金。

诺贝尔化学奖档案

第一次颁奖： 1901 年

总共颁奖次数： 109 次（截至 2017 年）

未颁奖年份： 1916 、 1917 、 1919 、 1924 、 1933 、 1940 、 1941 、 1942

获奖人数： 178 人

女性获奖者： 4 名，分别是玛丽 · 居里（波兰裔法国籍， 1911 ）、伊雷娜 · 约里奥 - 居里（法国， 1935 ）、多萝西 · 克劳福特 · 霍奇金（英国， 1964 ）、阿达 · 约纳特（以色列， 2009 ）

多次获奖者：玛丽 · 居里（ 1903 年物理奖； 1911 年化学奖）；莱纳斯 · 鲍林（ 1954 年化学奖； 1962 年和平奖；唯一一位两次都是单人获奖的获奖者）；弗雷德里克 · 桑格（ 1958 、 1980 两次获化学奖）

诺贝尔化学奖中的华人





在诺贝尔化学奖的获奖名单上，有一位中国人，一位美籍华裔。





1986 年，著名化学家李远哲与美国哈佛大学的达德利 · 赫希巴赫、加拿大多伦多大学的约翰 · 波拉尼同获诺贝尔化学奖，以表彰他们应用交叉分子束实验方法在反应动力学方面的研究成果。

李远哲 1936 年生于台湾省新竹市， 1974 年加入美国国籍， 1994 年放弃美国国籍回到台湾，是第一位获得诺贝尔化学奖的中国人。





另一位则是 “ 中国导弹之父 ” 钱学森的堂侄、美籍华裔化学家钱永健。钱永健 1952 年生于美国纽约， 2008 年与美国生物学家马丁 · 沙尔菲、日本有机化学家下村修同获诺贝尔化学奖，以表彰他们在绿色荧光蛋白方面的研究。

2016 年 8 月 24 日，钱永健在美国俄勒冈州逝世，享年 64 岁。

诺奖 “ 家庭档 ”

提到诺贝尔奖的 “ 家庭档 ” ，最令人瞩目的无疑是居里夫人一家。

1903 年， “ 居里夫妇 ”—— 玛丽 · 居里和丈夫皮埃尔 · 居里同获诺贝尔物理学奖。





1911 年，玛丽 · 居里独获诺贝尔化学奖。





1935 年， “ 小居里夫妇 ”——“ 居里夫妇 ” 大女儿伊雷娜 · 约里奥 - 居里和丈夫弗雷德里克 · 约里奥 - 居里同获诺贝尔化学奖。原本伊雷娜 · 居里婚后该随夫姓约里奥，但为了纪念 “ 居里 ” 这一伟大姓氏，伊雷娜和丈夫决定将两人的姓合并成 “ 约里奥 - 居里 ” 。





1965 年，联合国儿童基金会（ UNICEF ）获诺贝尔和平奖，而代为领奖的正是 “ 居里夫妇 ” 小女儿艾芙 · 居里的丈夫亨利 · 拉波易斯。





除居里夫人的 “ 家庭档 ” 外，诺贝尔奖中还有许多的 “ 夫妻档 ” 、 “ 母女档 ” 、 “ 父女档 ” 、 “ 父子档 ” 、 “ 兄弟档 ” 。

“ 夫妻档 ” 中除 “ 居里夫妇 ” 、 “ 小居里夫妇 ” 外，还有 3 对 “ 夫妻档 ” 。





1947 年，卡尔 · 科里和妻子格蒂 · 科里因发现糖代谢中的酶促反应，获诺贝尔生理学或医学奖。





2014 年，梅 · 布里特 · 莫泽和丈夫爱德华 · 莫泽因发现组成大脑定位系统的细胞获诺贝尔生理学或医学奖。





此外还有一对分获不同奖项的诺奖夫妇。丈夫贡纳尔 · 米达尔于 1974 年获诺贝尔经济学奖，妻子阿瓦尔 · 米达尔则因在世界核裁军运动中做出的贡献获 1982 年诺贝尔和平奖。





化学奖颁给了 “ 非化学家 ” ？

诺贝尔化学奖一直以来颇受争议，许多化学家认为诺贝尔化学奖经常颁给 “ 非化学家 ” ，成了 “ 理科综合奖 ” 。

几十年间，生物化学、分子生物学、物理化学、生物物理甚至材料科学等领域的科学家都曾获得诺贝尔化学奖。据统计， 2012 年之前的十年间，只有 4 个奖项是授予严格意义上的化学研究。





2017 年的诺贝尔化学奖最终颁给了英国科学家理查德 · 亨德森、美国科学家约阿希姆 · 弗兰克以及瑞士科学家雅克 · 杜博歇，表彰他们在冷冻显微术领域的贡献。这三位获奖者都有生物物理学背景。

英国《经济学人》分析称，在诺贝尔奖初设期，生物学还处于起步阶段，因此当时并未设立这一奖项。而化学领域跨度较大，形成许多交叉学科。

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