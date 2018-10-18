房峰辉贪腐细节曝光：靠郭伯雄上位 变卖军产敛财

北京时间10月16日，中国官方宣布，中国军队原高级将领、中共中央军委原委员房峰辉被开除党籍。此前其已被中共中央军委取消上将军衔并开除军籍。有媒体爆料其贪腐细节，指其靠郭伯雄上位，在担任北京军区司令期间多次变卖军产地皮，大发横财。
综合媒体10月17日报道，爆料称，房峰辉在担任北京军区司令期间，曾多次变卖军产地皮，单是北京军区“292医院”的一块地皮，已卖出47亿（1元人民币约合0.1445美元）。
房峰辉下令要求拆除前北京军区大院数10栋楼宇，再斥资近10亿元，在北京石景山区兴建5星级的华北宾馆。他另花费6,000万元兴建军区大院南大门和院内道路，而新建的门诊部大楼改为京西医院，其亲信被任命为院长，并获提拔为少将。
而房峰辉住所为四合院式豪华住宅，占地1,000平方米以上，装有防弹玻璃，地下设施据说能抗核爆。
另据报道，房峰辉与郭伯雄是陕西同乡，亦是郭的旧部属，房在担任第21集团军军长时，郭伯雄正担任兰州军区司令，两人是上下级。
据称，早年为上位，房曾不惜当外人面直呼郭为“姐夫”，数年前传出郭被查消息时，他甚至扬言“谁要是敢动老首长，就一枪毙了他”。（多维新闻）
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