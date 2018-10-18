房峰辉贪腐细节曝光：靠郭伯雄上位 变卖军产敛财

北京时间 10 月 16 日，中国官方宣布，中国军队原高级将领、中共中央军委原委员房峰辉被开除党籍。此前其已被中共中央军委取消上将军衔并开除军籍。有媒体爆料其贪腐细节，指其靠郭伯雄上位，在担任北京军区司令期间多次变卖军产地皮，大发横财。





综合媒体 10 月 17 日报道，爆料称，房峰辉在担任北京军区司令期间，曾多次变卖军产地皮，单是北京军区 “292 医院 ” 的一块地皮，已卖出 47 亿（ 1 元人民币约合 0.1445 美元）。





房峰辉下令要求拆除前北京军区大院数 10 栋楼宇，再斥资近 10 亿元，在北京石景山区兴建 5 星级的华北宾馆。他另花费 6,000 万元兴建军区大院南大门和院内道路，而新建的门诊部大楼改为京西医院，其亲信被任命为院长，并获提拔为少将。





而房峰辉住所为四合院式豪华住宅，占地 1,000 平方米以上，装有防弹玻璃，地下设施据说能抗核爆。





坊间传言，房峰辉在饮食上非常讲究。其在北京曾因嫌饭菜不好吃，安排两名厨师到广州学习了

3

个月。





另据报道，房峰辉与郭伯雄是陕西同乡，亦是郭的旧部属，房在担任第

21

集团军军长时，郭伯雄正担任兰州军区司令，两人是上下级。





据称，早年为上位，房曾不惜当外人面直呼郭为

“

姐夫

”

，数年前传出郭被查消息时，他甚至扬言

“

谁要是敢动老首长，就一枪毙了他

”

。（多维新闻）

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