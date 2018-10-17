沙特不惧西方施压！台媒：五大顾忌令蓬佩奥访沙特很客气

台媒称，美国总统特朗普派出国务卿蓬佩奥到沙特阿拉伯，了解《华盛顿邮报》特约记者卡舒吉是否遭沙特下手杀害。虽然特朗普日前宣称可能因此案“严厉惩罚”沙特，但蓬佩奥面见沙特国王萨勒曼却感谢对方协助调查，而非“兴师问罪”。英国广播公司（BBC）说，沙特不怕西方国家施压，有五大原因。
据台湾联合新闻网10月17日报道，首先，沙特石油储量约占全球的18%，且是最大石油出口国，这让沙特在国际舞台上拥有重要影响力。若遭西方制裁，沙特可通过削减石油产量回应，若没有其他出口国补上供应缺口，全球油价势将大涨。
沙特国营“阿拉伯电视台”总经理达克希尔10月14日指出，对沙特制裁将导致“一场震撼整个世界的经济灾难”，并称油价恐飙涨至每桶400美元。
其次，沙特军费在全球名列前茅，2017年更高居第三名。沙特2017年跟美国签署1100亿美元军售协议，以及未来十年总额高达3500亿美元的军购需求，创下美国史上单笔军火交易纪录。此外，沙特也是英法德三国军火的大买家。
第三个原因则为反恐。西方认为，沙特在维护中东安全、打击极端主义与恐怖主义上至关重要。尽管沙特军队介入也门内战被控犯下战争罪，但英国首相特雷莎·梅仍为维持两国密切关系辩护，坚称沙特“帮忙维护英国街头上人们的安全”。沙特同时也是美国打击极端组织“伊斯兰国”全球联军的一员，2017年更与30多个穆斯林国家组成“伊斯兰反恐军事联盟”。
第四，沙特是美国在中东重要盟友，两国在对抗伊朗上密切合作。叙利亚内战中，沙特支持推翻叙利亚总统阿萨德的叛军，伊朗跟俄罗斯则力挺阿萨德。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost