    • 2018年10月17日

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    沙特不惧西方施压！台媒：五大顾忌令蓬佩奥访沙特很客气

    星期三, 十月 17, 2018

    台媒称，美国总统特朗普派出国务卿蓬佩奥到沙特阿拉伯，了解《华盛顿邮报》特约记者卡舒吉是否遭沙特下手杀害。虽然特朗普日前宣称可能因此案严厉惩罚沙特，但蓬佩奥面见沙特国王萨勒曼却感谢对方协助调查，而非兴师问罪。英国广播公司（BBC）说，沙特不怕西方国家施压，有五大原因。

    据台湾联合新闻网1017日报道，首先，沙特石油储量约占全球的18%，且是最大石油出口国，这让沙特在国际舞台上拥有重要影响力。若遭西方制裁，沙特可通过削减石油产量回应，若没有其他出口国补上供应缺口，全球油价势将大涨。

    沙特国营阿拉伯电视台总经理达克希尔1014日指出，对沙特制裁将导致一场震撼整个世界的经济灾难，并称油价恐飙涨至每桶400美元。

    其次，沙特军费在全球名列前茅，2017年更高居第三名。沙特2017年跟美国签署1100亿美元军售协议，以及未来十年总额高达3500亿美元的军购需求，创下美国史上单笔军火交易纪录。此外，沙特也是英法德三国军火的大买家。

    第三个原因则为反恐。西方认为，沙特在维护中东安全、打击极端主义与恐怖主义上至关重要。尽管沙特军队介入也门内战被控犯下战争罪，但英国首相特雷莎·梅仍为维持两国密切关系辩护，坚称沙特帮忙维护英国街头上人们的安全。沙特同时也是美国打击极端组织伊斯兰国全球联军的一员，2017年更与30多个穆斯林国家组成伊斯兰反恐军事联盟

    第四，沙特是美国在中东重要盟友，两国在对抗伊朗上密切合作。叙利亚内战中，沙特支持推翻叙利亚总统阿萨德的叛军，伊朗跟俄罗斯则力挺阿萨德。

    第五大原因则攸关贸易投资。报道称，沙特若被制裁，美国企业恐丧失进入沙特市场的机会。美沙两国2017年贸易额达460亿美元，其中美国享有50亿美元顺差。美国商务部估计，双边贸易为美国创造约16.5万个工作机会。

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