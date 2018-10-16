安倍出席日本陆上自卫队观阅式 重申修宪决心

台媒称，日本首相安倍晋三 10 月 14 日出席陆上自卫队所实施的观阅式时做出训示说，要打造能让自卫队员引以为荣、善尽任务的环境。言下之意，他想实现修宪，在宪法第 9 条内明载自卫队的存在。





据台湾 “ 中央社 ”10 月 14 日报道，安倍 14 日出席陆上自卫队朝霞训练场（位于埼玉县新座市等地）所举行的观阅式。





面对约 4000 名的自卫队员，安倍在训示时声称： “ 目前有九成日本民众对自卫队怀有敬意，肯定自卫队。自卫队以前曾被用严厉的眼光看待，但一心一意善尽职务的各位亲手争取到了（人民的）信赖。 ”





安倍还说： “ 接下来，就是政治要发挥作用，要打造让全体自卫队员都能引以为荣，善尽任务的环境，是活在当下的政治家的责任，我将好好负起这个责任。 ”

报道称，日本广播协会（ NHK ）指出，安倍再度展现想修宪，把自卫队明确载入宪法第 9 条的意愿。





据报道，在安倍训示后的观阅式上，约有 260 辆战车展演，包括今年 3 月成立的负责防卫岛屿的专门部队出动 “ 水陆机动团 ” 队员、 AAV-7 两栖突击车，这也是 AV-7 两栖突击车首度在观阅式亮相。





报道指出，这种两栖突击车像船只一样可在浅滩前进也可登陆，陆上自卫队计划共引进 52 辆。





此外，观阅式上约有 40 架战机飞行，包括今年 1 月起开始部署的航空自卫队的最先进战机 F35-A 飞行，这是 F35-A 首度在观阅式飞行亮相。





报道表示，水陆机动团部队在长崎县佐世保市的驻囤地部署，陆上自卫队计划将来把现有的

2100

人扩增为

3000

人的编制，作为防卫西南群岛的核心。

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