安倍出席日本陆上自卫队观阅式 重申修宪决心

台媒称，日本首相安倍晋三10月14日出席陆上自卫队所实施的观阅式时做出训示说，要打造能让自卫队员引以为荣、善尽任务的环境。言下之意，他想实现修宪，在宪法第9条内明载自卫队的存在。
据台湾“中央社”10月14日报道，安倍14日出席陆上自卫队朝霞训练场（位于埼玉县新座市等地）所举行的观阅式。
面对约4000名的自卫队员，安倍在训示时声称：“目前有九成日本民众对自卫队怀有敬意，肯定自卫队。自卫队以前曾被用严厉的眼光看待，但一心一意善尽职务的各位亲手争取到了（人民的）信赖。”
安倍还说：“接下来，就是政治要发挥作用，要打造让全体自卫队员都能引以为荣，善尽任务的环境，是活在当下的政治家的责任，我将好好负起这个责任。”
报道称，日本广播协会（NHK）指出，安倍再度展现想修宪，把自卫队明确载入宪法第9条的意愿。
据报道，在安倍训示后的观阅式上，约有260辆战车展演，包括今年3月成立的负责防卫岛屿的专门部队出动“水陆机动团”队员、AAV-7两栖突击车，这也是AV-7两栖突击车首度在观阅式亮相。
报道指出，这种两栖突击车像船只一样可在浅滩前进也可登陆，陆上自卫队计划共引进52辆。
此外，观阅式上约有40架战机飞行，包括今年1月起开始部署的航空自卫队的最先进战机F35-A飞行，这是F35-A首度在观阅式飞行亮相。
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