金融精英光鲜亮丽？BBC：金融圈自杀率攀升揭背后辛酸

英媒称，一提到那些西装革履，拿着高薪的金融圈靓男俊女无不让人艳羡。对大多数人来说，他们属于那种春风得意的人生赢家。





据英国广播公司网站 10 月 11 日报道，这些驰骋在金融界的精英宠儿（包括银行专业人士、律师、会计、咨询师等），大多数毕业于世界名牌大学，受过良好的教育。他们拿着六位数的工资，更别提让人嫉妒的年终奖金等福利。





但是，在他们光鲜亮丽的背后却有着鲜为人知的辛酸，特别是近年来金融城中自杀率的上升，令人扼腕叹息。





报道称，金融城年轻人自杀事件时有耳闻。几年前英国一名美林银行实习生莫里茨 · 厄尔哈（音）在连续工作了 3 天之后猝死，死时只有 23 岁。更不要说 2014 年摩根大通的 “ 三连跳 ” 自杀事件。





高工资的代价





世界处于互联网时代，各地的工作节奏不断加快，金融、法律行业竞争激烈。加班、超时工作是家常便饭。





报道称，米歇尔曾就职于高盛投资银行。她的一位同事为了应付长时间工作而不打瞌睡，听从同事建议在办公桌下放上回形针，一犯困就被扎醒。用这种方法来硬扛睡眠不足。





莫利原来就职于英国著名的安理国际律师事务所，他举例说，一个周五晚上刚刚准备回家，突然接到客户一个电话说想谈一笔生意，并希望能在周日成交。





这就意味着要加班加点，准备材料，整个周末就泡汤了。市场竞争如此激烈，如果你不加紧争夺客户，客户可能会被竞争对手抢走。





但一想到这笔生意能谈成，或许明天将见诸于报，立刻感到热血沸腾，就像吃了药一样亢奋。





报道称，有的时候，金融城里的这些白领精英为开一个公司会议， 24 小时之内在中英两国之间穿梭飞行，用 “ 疯狂 ” 来形容一点也不过分。





公司之间的较量，同事之间的竞争让每个人都不敢怠慢，业绩用金钱来衡量。赚不来钱得不到上司器重，可能随时被炒鱿鱼。





工作压力巨大，总是提心吊胆，生怕工作出差错。这些不仅仅是刚入行的人能感受到的压力，就连资深人士也不例外。





杰雷米 · 纽曼是全球最大会计事务所之一德豪的全球首席执行官，而且是合伙人。





在外人面前，纽曼显得十分自信，但他自己知道每天都担忧，生怕出事或是在大庭广众面前出丑。





他说，一次自己在主持召开的同行大会上侃侃而谈，给人印象自信满满。但是他私下承认那天他一共换了 5 次衬衫，并不是因为会议室热，而是由于紧张不断出汗。





健康隐患





报道指出，由于金融圈人士常年都处在精神高度紧张状态，健康长期透支、身体被掏空，于是酗酒、药品（包括毒品）、赌博、性等都可能成为解压的方式。





米歇尔表示，这种高强度的工作性质，一般来说大多数金融行业人士可以撑 4 年左右， 4 年后健康问题就会逐渐显现。





米歇尔记得单位的一位女同事才 30 岁出头，但医生告诉她，根据验血结果显示，她的健康已经像一位 70 岁的老年女性。





慢性疼痛、身心交瘁非常普遍。内分泌系失调，甚至可能导致不孕。





伦敦是世界金融中心之一，仅在伦敦就有至少几十万专业人士在金融圈工作，其中不乏华裔。这种玩命工作，疯狂生活的文化无疑对身心健康无益。





但既然如此，为什么不转身而退呢？也许是金钱的诱惑力太大。因为一旦赚钱，丰厚的回报和满满的成就感，就会让你欲罢不能。





过劳死





报道指出，这种加班文化在亚洲许多地方也盛行，过劳死的例子也屡见不鲜。日本一名女记者连续 2 个月加班 100 多个小时，导致过劳死。死时年仅 31 岁。





报道称，中国正处于经济上升阶段，许多公司和企业都有加班文化，特别是一些私企。





据北京师范大学一位研究员 2 年前估计，中国在职员工平均每年工作 2000-2200 个小时。根据经合组织的统计，这一数字远高于美国（每年 1790 小时）、荷兰（ 1419 小时）、德国（ 1371 小时），甚至日本（ 1719 小时）。





但并非人人都愿意加班。 2016 年夏天，一首《感觉身体被掏空》的加班歌曲在网上一夜暴红。这首歌调侃 “ 上班狗 ” 的生存状态。





描述加班的歌曲有不同版本，道尽了打工族和加班人的辛酸。





那么谁应该为这种金融圈的文化负责呢，是个人还是公司？





报道称，米歇尔认为并没有人特意设计这种文化，这正是悲剧所在。因为年终奖金直接与员工平时的业绩和表现挂钩。同时每个人都知道老板会把员工的业绩直接对比。





所以，当无法得知别人做得怎样，只好给自己加码，力求胜出。这些还只是内部的竞争，别忘了还有同行业的争夺，因为最终选择权在客户手里。

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