沪指暴跌超4%失守2600点整数关口 创调整新低

10月11日讯午后A股继续回调，沪指盘中击穿2600点整数关口，再创调整以来新低，当天跌幅已超百点，深成指、创业板指双双跌超5%，两市有超3500只个股下跌，上涨个股不到70家，超百股跌停。
亚太股市普跌：
受到美股报道影响，亚太股市暴跌，最新数据显示，韩国首尔综指跌逾4%；香港恒生指数跌近4%。澳洲ASX 200指数收跌2.7%；日经225指数跌超4%；台湾加权指数跌近6%；菲律宾综合指数跌近3%。
美国市场出现十年来罕见现象：股债双杀！
截至周三收盘，道指暴跌逾830点，收创近两个月新低；纳指跌逾4%，收创三个多月新低；标普500指数收跌3.29%，创2月以来最大单日跌幅，五日连跌也创下了特朗普当选美国总统以来的最长连跌记录。
在股市大跌的同时，美国国债也遭到抛售，推动10年期国债收益率不断上行，直到尾盘才回落至3.19%。一个月前，美国10年期国债收益率突破3%，上周在美联储主席鲍威尔讲话影响下，一度涨至3.26%。
机构解读：
花荣：指数可能会再下一个台阶应以防范风险为主
著名股市职业操盘专家，知名财经作家花荣认为，今天上午A股的大跌，与其说受到外围市场的影响，不如说是A股熊市的水到渠成，一个必然来临的时刻，很可能后面还会有数次类似的下跌，这是大熊市不可或缺的组成部分，况且这次大熊市有可能是历史上最复杂的一次。
花荣分析道，今天沪市指数跌破了2638点的熔断底，打开了下行空间，指数有可能会再下一个台阶，根据过去的经验，指数的每个间隔台阶是10%，也就是说在2450点左右一线有望受到支撑抵抗，个股的杀伤力普遍会更大一些。由于目前市场信心脆弱，基本没有做多的机构，在没有出现数百家股连续跌停后的止跌现象，操作难度很大，应以防范风险为主，忌讳冒险做无谓的牺牲。
皮海洲：A股下跌是好事！
著名港股分析师皮海洲则对凤凰网财经表示，在他看来A股下跌是好事，他也在其微博上称“对A股很放心”。
皮海洲分析称，近期全球股市跌声一片，尤其是美股暴跌，与美联储的加息，以及美国国债收益率的走高有关。“美股走牛了十年，其投资风险已有了较大的积累。一个明显的标志，就是纳斯达克的平均市盈率水平甚至超过了A股创业板的平均市盈率水平。”因此在皮海洲看来，美股该到了下跌的时候。
面对全球股市的暴跌，投资者应如何选择？对此皮海洲表示，对于已被套牢的投资者而言，可以选择一个相对高点“割肉”，但没必要全部清仓；而抄底者则不必心急，“目前全球股市处于动荡之中，这对于A股仍然还是会构成一定的影响；另一方面，A股即便进入筑底阶段，这个过程也是漫长的。”
大同证券分析师刘云峰：A股大跌要坚定天塌不下来
大同证券策略分析师刘云峰向凤凰网财经表示，“每一次上涨，都在下跌中孕育机会的”。他认为中国经济还是有比较强的韧性，“首先要坚定天塌不下来”；其次，A股市场上个人投资者占大多数，所以情绪化特征更明显，容易过度恐慌。
此次下跌是否预示着全球金融危机的到来？对此刘云峰表示，应该居安思危，但也不要过于恐慌。美股已持续相当长的一段上涨时期，在刘云峰看来，目前出现的下跌是正常现象，只是因为美国资本市场在全球经济中地位较高，因此蝴蝶效应更加明显。
对于股市投资者如何应对此次股市下跌，刘云峰给出的“药方”是四个词：思想、历史、人性和常识。他表示，在国家降杠杆的背景下，个人投资者也要降杠杆是常识，股票的收益最终还是取决于上市公司的盈利能力。
“回归常识，就不容易被人性的弱点所左右”，刘云峰说道。
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