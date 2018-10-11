中国情报官员被引渡至美国 涉经济间谍活动

司法部官员于周三表示，一名中国情报官员在比利时被捕并被带到美国接受间谍指控，这是特朗普政府对中国间谍活动加大打击的一部分。
周二，中国国家安全部一名地方副主管徐言军（音）被引渡，这是中国情报官员第一次被带到美国起诉。据执法官员称，他试图从通用电气航空公司(GE Aviation)窃取商业机密。
“史无前例地引渡一名中国情报官员曝光了中国政府对美国经济间谍活动的直接监管，”联邦调查局反间谍副主任威廉·普里斯塔普(William Priestap)在一份声明中说。
美国执法官员将中国的间谍活动视为最关心的问题之一。多年来，中国一直使用间谍和网络攻击窃取有价值的企业、学术和军事信息，以加强其不断增长的经济实力和政治影响力。
美国政府周三还概述了新的外国投资限制措施，旨在阻止中国进入美国企业。美国官员将有能力阻止更多被认为对国家安全构成威胁的外国交易，包括技术、电信和其他敏感行业。
徐言军于4月1日在比利时被捕，他是被有望获取关于通用电气航空的情报诱入圈套的。
美国司法部官员表示，他们是等到徐言军被引渡，才公布其对美国进行经济间谍活动，试图从美国航空企业窃取公司商业机密的指控。引渡后，检察官可以在辛辛那提的联邦法庭审判他，他将于周三首次出庭。
美国司法部国家安全部门负责人约翰·C·德默斯(John C. Demers)表示，司法部还在谋求起诉其他商业机密盗窃行为。他说，它们表明中国的政策是“以美国为代价”发展其经济。
“这起案件并非孤立事件，”德默斯说。“这是以美国为代价发展中国的整体经济政策的一部分。我们不能容忍一个国家窃取我们的弹药和我们的智力成果。“
中国“代表了我们所面临的最复杂、最长期的反间谍威胁”，比俄罗斯更甚，联邦调查局局长克里斯托弗·A·雷(Christopher A. Wray)周三在参议院国土安全委员会的听证会上说。
国土安全部部长克尔斯蒂恩·尼尔森(Kirstjen Nielsen)告诉国会议员，中国官员正在“使用他们能用的各种手段”，以便“尽可能地”影响美国。
在上周的一次演讲中，副总统迈克·彭斯(Mike Pence)将中国的经济发展战略描述为对美国的国家安全威胁，令中国官员表示，他的言论可能预示着一场新的冷战。
中国国家安全部通过国内外大型情报收集网络收集国内外情报。一些人是公然收集信息的外交官和学者。还有一些人秘密地作着间谍工作。（纽约时报中文网）
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